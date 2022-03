Hvis Start-menyen på Windows 11 eller Windows 10 ikke fungerer eller ikke åpnes, eller hvis det er problemer med Start-menyen, for eksempel Start-menyen fryser eller Start-menyen som dukker opp eller åpnes ved et uhell, får du opp Start-menyen Feilsøkingsdriverfeil. Nødvendige applikasjoner er ikke riktig installertDenne artikkelen vil hjelpe deg med de mest passende løsningene for å fikse dette problemet.

Hvis Start-menyen viser en justeringsfeil Nødvendige applikasjoner er ikke riktig installert I Windows 11/10, her er hva du må gjøre for å fikse problemet på datamaskinen.

Gå inn på Start-menyen på nytt Aktiver SFC- og DISM-skanninger Opprett en ny brukerkonto Utfør en tilbakestilling av systemet Reparasjonslogg Tilbakestill denne PCen, Cloud Reset eller Windows 11/10 In-Place Upgrade Repair

La oss se beskrivelsen av prosessen involvert for hver av de listede løsningene.

Før du prøver løsningene nedenfor, se etter oppdateringer, installer alle tilgjengelige biter på din Windows 11/10-enhet og se om problemet er løst. På den annen side, hvis Start-menyproblemet starter etter den siste Windows-oppdateringen, avinstaller oppdateringen og se om det hjelper.

1]Gå inn i Start-menyen på nytt

For å fikse problemet kan du begynne å justere Nødvendige applikasjoner er ikke riktig installert Problemer med Windows 11/10-systemet ved å registrere Start-menyen på nytt. For å gjøre det, følg instruksjonene i veiledningen for hvordan du reparerer en ødelagt Windows 10 Start-meny – Tile Database er ødelagt. Du kan bruke vårt gratisprogram FixWin til å feilsøke problemer med startmeny og feilinstallerte programmer på datamaskinen din.

Hvis denne oppgaven ikke fungerer for deg, fortsett til neste løsning.

I slekt: Tile database er en korrupt melding under reparasjon.

2]Kjør SFC- og DISM-skanninger

For denne løsningen må du kjøre SFC-skanning, hvis det ikke løser det aktuelle problemet, kan du kjøre DISM-skanning.

3]Opprett en ny brukerkonto

Du kan støte på en feil hvis det er et problem med brukerprofilen. Brukerprofilen din kan være ødelagt. I dette tilfellet kan du reparere den ødelagte brukerprofilen eller opprette en ny brukerkonto / profil og deretter overføre filene / dataene dine til den nye brukerkontoen på din Windows 11/10-enhet.

4]Utfør en systemtilbakestilling

For denne løsningen må du utføre en systemtilbakestilling og velge gjenopprettingspunktet som kreves for å kjøre Start Menu Troubleshooter i Windows 11/10 på datamaskinen din før du starter oppstartsproblemene.

5]Reparasjonslogg

Det kan være en feil i synet på grunn av feil/korrupte registeroppføringer for den siste programvareendringen, det vil si installasjon eller avinstallering relatert til Windows Installer. I dette tilfellet kan du fikse registret for å fikse problemet.

6]Tilbakestill denne PCen, Cloud Reset eller Windows 11/10 på stedet oppgraderingsreparasjon

Hvis ingenting annet fungerer, kan du prøve å tilbakestille denne datamaskinen eller tilbakestille skyen for å tilbakestille alle Windows-komponenter. Hvis tilbakestillingen ikke fungerer, gjør en oppgraderingsreparasjon på stedet og se om det hjelper.

Enhver av disse løsningene burde fungere for deg!

Lignende materiale: Viktig feil Start-menyen din fungerer ikke på Windows

Hvis du støter på et problem med Microsoft.Windows.ShellExperienceHost og Microsoft.Windows.Cortana Apps, må du ha det riktig installert på din Windows 11/10-enhet, sørg for at systemsikkerhetskopien er sikkerhetskopiert og prøv følgende:

Deaktiver WpnUserService.

Endre tillatelsen til HKEY_CLASSES_ROOT.

Slett søketasten.

Tilbakestill DCOM-tillatelser.

Installer Windows-applikasjoner på nytt.

Registrer Cortana og ShellExperienceHost på nytt.

Bruk den lokale AppxPackage.

Du kan aktivere System File Verification (SFC) skanning på datamaskinen din for å fikse ShellExperienceHost.exe, ShellExperienceHost.exe-krasj eller flere CPU-bruksproblemer. SFC-verktøyet er konfigurert i Windows og kan brukes til å fikse systemfiler.

Berørte PC-brukere kan fikse problemet med hengende ShellExperienceHost.exe på Windows 11/10-enheter ved å bruke en av følgende løsninger:

Oppdater system og programvare.

Deaktiver lysbildefremvisning og automatisk fargeendring.

Aktiver systemfilverifisering.

Hva er Windows Shellexperiencehost?

Windows Shell Experience Host er en offisiell Windows-prosess som er ansvarlig for å levere UWP-applikasjonene (Universal Windows Platform) til vindusgrensesnittet. Denne prosessen administrerer åpenheten til Start-menyen og oppgavelinjen og de visuelle elementene i rullegardinmenyene i varslingsområdet ditt – mange grafiske elementer i grensesnittet som klokke, kalender osv.