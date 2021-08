Noel Clark, 45, anklaget tv -produksjonsselskapet for å ha misbrukt 20 kvinner seksuelt

Skuespiller Noel Clark har forlatt sitt TV -produksjonsselskap etter å ha blitt fornærmet av påstander om seksuelle overgrep fra mer enn 20 kvinner.

Clark, 45, var direktør for Unstoppable Film and Television Ltd. og hadde denne uken ansvaret for selskapet etter skandalen og hadde “betydelig kontroll”.

Han forlot stillingen sin hos et annet selskap kalt Cronton Knights, som ble satt opp for å styre produksjonen av BBC -dramaet med samme navn, og med noe han hadde opprettet i november i fjor før problemene begynte. Laste.

Clarks karriere 20. april publiserte 20 kvinner som kjente ham profesjonelt anklager om seksuell trakassering og trakassering i avisen The Guardian.

Han beklaget ‘dypt’ for handlingene sine og sa at han ville søke profesjonell hjelp, men benektet ‘alvorlig’ seksuelle overgrep eller kriminell oppførsel.

Unstoppable Film and Television ble grunnlagt i 2015 av Clark og Jason Masa og har støtte fra ALL3 Media, et ledende TV -produksjonsselskap, for å finansiere ideene deres til show.

Noel Clark, 45, er direktør for Unstoppable Film and Television Ltd. og den ‘betydelige kontrollpersonen’ som har ansvaret for selskapet denne uken. READ Den bakre 1080 NZ er utgangspunktet for skiløperen

Etter at skandalen brøt, avlyste Sky -sjefer den fjerde sesongen av Clarks dramaserie Bullet Proof, mens ITV Crime Drama Viewpoint trakk sin siste episode (Bilde: Clark in View Point)

Clark poserer med sin kone, tidligere makeupartist Iris da Silva, på 70th EE British Academy Film Awards i februar 2017 i Royal Albert Hall

Men paret ble suspendert i april, og forrige helg trakk de seg som styremedlemmer og “personer med betydelig kontroll”, ifølge bedriftens husrekorder.

I juli bekreftet BBC at man forlot TV -dramaet Cronton Knights, som var basert på Alex Veitals bok om livet på en rådsgård i Sør -London.

TV -eksperter sa at alle produktene i selskapets bøker ville bli overført til andre etiketter i ALL3 -gruppen.

En talsmann for All 3 Media sa til kringkastingen: ‘Noel Clark har forlatt ustoppelig film og TV. Jason Masa forlot også selskapet. ‘

Etter at skandalen brøt, avlyste Sky -sjefene den fjerde sesongen av Bullet Proof, Clarks dramaserie.

Viewpoint, et ITV -krimdrama som ble sendt da skandalen brøt, har også presset den siste episoden.

Clark spilte Mickey Smith i Dr. Howe, og Sam spilte hovedrollen i filmene han skrev og regisserte, Kidultood, Maturity and Brotherhood.