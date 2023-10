Noen arbeidere, i karantene og eiere av hjemmene deres, er i faresonen

I Chantals tilfelle var det flommen som endret hennes sosiale status. Inntil da komfortabel, alene, stabil jobb og lite hus. Hun tar imot oss der som et postbud som leverer en pakke.

«Beklager, ingen regning i dag«, forteller hun ham. To år etter den ødeleggende flommen som rammet gaten hennes, forsøples fliser og skadede gjenstander på gulvet foran huset.

«Du skjønner, spor etter reparasjoner og skitt igjen i veikantene, dette er små eiere. Bevis på at de ikke har klart å sette alt i orden de siste 2 årene.» Og forklarte oss skaden og budsjetthullet i huset hans (fylt med resirkulerte materialer).

Roten til ulykkene skyldtes imidlertid ikke min status. Han grep inn for de uforsikrede.

«Forsikringsselskapene betalte meg 32 000 euro av en estimert skade på 75 000 euro. Så jeg måtte ta et lån for å reparere det nødvendige og komme meg tilbake til huset mitt. Roten til ulykkene skyldtes imidlertid ikke min status. Han grep inn for de uforsikrede«.

For å forstå situasjonen hennes, forberedte Chantal alle sine fakturaer og utgifter for oss. Regulering av reparasjonslån, medisinske utgifter, legemidler, bil, forsikring, økende eiendomsskatt, søppelskatt, skatter og energiregninger på 4.500 euro.

Her er hans vitnesbyrd: «Det er enkelt, denne måneden har jeg 1700 euro i regninger, jeg må fortsatt handle og fylle bensin på bilen for å komme meg på jobb. Jeg er i en veldig høy skatteposisjon som ikke gir meg rett til hjelp. Jeg må jakte på gode tilbud overalt. For å dekorere huset mitt samler jeg ting overalt. Og jeg tuller. Jeg ville trenge en stor investering i isolasjon for å senke gassregningen, men jeg har ikke råd til det. Så jeg samler litt isolasjon og tetter hullene i kjelleren min. Men alt dette gjør meg veldig sliten. Og helsen min er påvirket. Moralsk sett er det tøft fordi jeg ikke har råd til en kort feriehelg for å ta tankene bort. Jeg sier deg, jeg er på det punktet hvor jeg føler at jeg ikke har en plass i samfunnet lenger. Det er trist«.