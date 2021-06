Noen Everton-fans reagerer når Newcastle nærmer seg en avtale på 6 millioner pund

Foto av Ian McNicol / Getty Images

Everton-fans tok til Twitter for å svare etter at Sunday Mirror avslørte at Newcastle vil signere Celtics Christopher Agger.

Rapporten hevder 23-åringen vil bli med Magpies for £ 6m – i så fall vil det være et absolutt røverkjøp.

Basert på reaksjonen nedenfor, er Everton-fans misunnelige på denne nyheten.

Sjalusi mot dem er helt ubegrunnet.

til meg Hele nettmarkedetEverton er allerede interessert i å signere 21 omslag Norway International selv.

Southampton og Manchester United sies også å være interessert, ifølge det italienske nyhetsbyrået.

Nå ser det imidlertid ut til at Celtic vil miste sitt høye nummer 35 i en avtale som sannsynligvis vil være en av sommerens beste tilbud.

Everton må delta i Christopher Aggers Newcastle-avtale

Du kan si at Everton ikke trenger en ny midtstopper.

Foto av Ian McNicol / Getty Images

Toffees inkluderer allerede Ben Godfrey, Mason Holgate, Yerry Mina og Michael Caine i denne divisjonen.

For bare £ 6 millioner må Everton imidlertid prøve å inngå en lønnsavtale.

Den 23 år gamle nordmannen har god plass til forbedring, og han ser allerede ut som en massiv styrke i Skottland.

Foto av Ian McNicol / Getty Images

Sett det slik – hvis han fortsetter å ha samme effekt som Virgil van Dijk etter å ha byttet Celtic til Premier League, så Everton Circle det samme.

Mens han ennå ikke er fotografert mens han holder de svarte og hvite stripene, bør Everton se hva han kan gjøre.

For nå, la oss se hva Everton-fans sa på Twitter om Sunday Mirror-nyhetene …

Dette innholdet kan ikke lastes ned

Christopher Agger drar til Newcastle for £ 6 millioner er veldig bra – The Toffee Blues (@EvertonNewsFeed) 31. mai 2021

Dette innholdet kan ikke lastes ned

Galskap som vi ikke er egnet for til denne prisen, han kan også spille 2-3 posisjoner – David Wilkinson 🙋🏻‍♂️ (DVDWLKNSN) 31. mai 2021

Dette innholdet kan ikke lastes ned

En slags avtale vi bør fullføre hvis det er sant, vi er ute etter en spillprodusent – 🕺 (@ paul1878 ___) 31. mai 2021

Dette innholdet kan ikke lastes ned

Kanskje Newcastle passet det fordi de spiller 3 bakerst. Jeg tror ikke han er god nok på midtbanen, og jeg tror han vil slite med 2 i midtforsvaret i en bedre liga. Så Newcastle ville sannsynligvis være perfekt for ham da han spiller 3 eller 5 i forsvar når han legger seg inn i ligaen. Bra kjøp med den BlueMerseyside 31. mai 2021

Dette innholdet kan ikke lastes ned

Fotballsjef perle. Jeg skulle signere ham for det alene https://t.co/shh7BS2n9m – Adam (@ adxm1878) 31. mai 2021

Dette innholdet kan ikke lastes ned

Han gjorde noen ting for meg som den aggressive 3-back quarterbacken for min fotballsjef for noen år siden, så jeg kan si med full tillit at han vil vinne POTY neste sesong – 🇵🇸 (LiamShipsides) 31. mai 2021

