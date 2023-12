Noen få tidligere deltakere på Star Academy-settet

I en vri på Star Academy bestemte produksjonen, som eliminerte tre kandidater før de la ut på eventyret av budsjettmessige årsaker, til slutt å forlenge sesongen med to uker. Så det blir ingen nominasjoner for lærere denne uken, annonserte regissør Michael Goldman onsdag kveld som en perfekt julegave.

Nominerte til Star Academy: Nostalgia Prime…

Denne lørdagen presenterer lærere for publikum et unikt program under temaet nostalgi og jul. For anledningen dro flere lærere tilbake til fortet denne uken for å gi elevene en eksepsjonell leksjon. Under bonusen vil det også være tidligere kandidater fra tidligere utgaver. Så vi finner Mario fra første sesong, Housin, Aurelie Konade og Emma Doumas fra andre sesong og Michael, som blir finalist i tredje sesong. De vil dele duetter med deltakere og synge ikoniske hymner fra Star Academy-historien.

Til slutt vil Hélène Ségara, Serge Lama og Yvan Cassar, komponist og pianist, og ikke glemme hologrammet til Johnny Hallyday, avslutte gjestenes ball i beste velvære.

