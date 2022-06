Noen utkledd som bestemor angriper Mona Lisa med en kake: «Jeg gjør dette for planeten»

Sosiale nettverk ble oversvømmet denne søndagen. Det er med god grunn sluppet flere videoer av en mann som sender kakestykker mot glasset som beskytter Mona Lisa. Som en påminnelse er Leonardo da Vincis mesterverk plassert i Louvre-museet i Paris. Godt beskyttet, den er beskyttet av et tykt vindu.

I følge det spanske avisen El Pais og CNN Brazil fant fakta sted denne søndagen 29. mai. Klokken 13:30 la en person allerede ut informasjon på Twitter: «Jeg så en mann kaste en kake på Mona Lisa».

Nesten to timer før du legger ut en video. Sistnevnte kan du se den eksisterende kremen på sikkerhetsglasset. «Dette virker urealistisk for meg, men en mann utkledd som en gammel kvinne reiste seg fra rullestolen og prøvde å knuse Mona Lisas sikkerhetsglass. Så spredte han en kake over glasset og kastet roser rundt henne.»Han la til i beskrivelsen.

Mannen som så ut til å være ansvarlig for hendelsen, fanget opp av sikkerhetsstyrker, snakket i en annen video. «Tenk på jorden. Det er menn som ødelegger jorden, tenk på det. Kunstnere, (nei?) Fortell deg: «Tenk på jorden». Alle kunstnere, tenk på jorden. Det var derfor jeg gjorde det. Tenk på planeten.» Ifølge publikum kledde hun seg ut som en gammel kvinne og reiste i rullestol. Stolen legger vi merke til i noen videoer. Etter å ha forsøkt å rane lerretet ble han tatt ut av museet.