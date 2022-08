Noerfontein. Nyheter om Root-familien i Norge

Eventyret deres begynte for en måned siden 14. juli. Rouets, foreldrene Catherine og Jean-Christophe, og deres tre sønner, Timothée (12), Martin (10) og Esteban (6), legger ut på en uvanlig tur gjennom Europa på en nasjonal helligdag. I nøyaktig 26 dager har familien Rudd vært i Norge og blir aldri lei av det nordiske landets skiftende og grandiose landskap. Fra Prekestolen sør for Bergen går rutene gjennom havnebyen Ålesund, 500 km nord, for å finne veien til Nord-Norge, uforstyrret «nyte samværet», «til godværsrytmen» og løsninger» , sier Jean-Christophe.Fra Hamburg (Tyskland), via Sverige Oppover den vestlige og nordlige kysten av Danmark, utforsker de Norge i dag, en av de eneste scenene de har satt seg (treffes med familien i Hellas til jul), for flere uker nå.»Det er oppdagelse på hver eneste tur,» sier Jean-Christophe.Vi drar til stranden, til byen. I går var vi under isbreer, mot et smaragdgrønt fjellvann, og etter 150 km er vi ved kanten av havet, med store bølger og surfere, forklarer Catherine.

Hvis den første klesvasken er «en skisse» for Jean-Christophe (tørking av klær i bobilen på grunn av regnet), «går sameksistensen bra» på den reduserte plassen: «Vi bruker ikke tid oppå hverandre,» legger Catherine til. Hvis behovet oppstår, lar fotturer og sykkelturer deg finne litt ensomhet. Familien har blitt vant til det, «som å sove inne, litt trangt», spøker Catherine. «Det er veldig sent her, det er vanskelig å legge seg tidlig! », sier Jean-Christophe. Et daglig ritual innebærer å oppdatere de tre guttenes loggbøker, ved hjelp av utklippede flyers, i tillegg til tekster og tegninger. Timothy og Martin er uavhengige og Esteban, den yngste, dikterer minnene sine til foreldrene. Alt må registreres fordi, som Catherine sier, «ellers blir de små detaljene raskt slettet».

Tilbake i september Rouet-foreldrene har sørget for at de tre barna deres kommer tilbake til skolen i september. «Først gjør vi ferdig tre ferienotatbøker,» sier Catherine. Ikke strengt tatt tilbake til skolen, men hjemme-skolen: Roots er klar for det. Avgjørende for de tre guttene vil det være et bevis på at eventyret deres ikke er det eneste Noen uker unna i bobil. Hun har akkurat begynt.