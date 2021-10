Nok en kraftig økning i gassprisene i markedene: Tradere snakker om “latterlige fotturer”

Rekordprisen for naturgass, den nederlandske TTF-Future, nådde 161,50 euro per megawattime (MWh) onsdag klokken 10:28, før den slapp noe tilbake. I går / tirsdag oversteg denne prisen for første gang baren på 100 € / MWh. Prisene i engrosmarkedene steg ytterligere 20% onsdag. Kjøpmenn snakker om “latterlige høyder” Det er fryktet at gass- og strømforsyninger vil bli dyrere i november. “Den nåværende økningen i energipriser i Europa er virkelig unik.”Analytikere fra Societe Generale svarte: “Aldri før har energiprisene steget så raskt og så raskt.”

Som svar på et spørsmål fra AFP ser Commerzbank -analytiker Carsten Fritsch denne kraftige akselerasjonen i prisene Panikk og fryktbevegelse Lave bestander møter når vinteren nærmer seg på den nordlige halvkule. Miljømessige begrensninger som begrenser kullutnyttelsen har allerede ført til alvorlig strømmangel, satt noen anlegg i sakte film og et plutselig skifte i gassbehovet i det verste øyeblikket for Europa, som er på vei inn på markedet, vinter.

Stramheten i energimarkedet og sterk etterspørsel etter vinterens tilnærming førte til rekordpriser i flere uker. Mandag ble det kunngjort at gassrørledningen Nord Stream 2, som forbinder Russland med Tyskland, vil bli utstyrt med naturgass for første gang. Det var en test. Det er ennå ikke kjent når rørledningen faktisk vil være operativ.