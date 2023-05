Nok en renteøkning i Fed: Er det endelig den siste økningen? – Morgenarbeid

For første gang siden 2006 har amerikanske renter krysset den symbolske 5%-grensen; Den nylige økningen på 25 basispunkter besluttet av Federal Reserve bringer dem til 5,25 %.

Nyheter: Onsdag besluttet den amerikanske sentralbanken som ventet å heve renten igjen. Dermed har den nådd rekordhøye i 18 år.

Ifølge markedene vil dette være det siste oppgangen i prisene, ettersom inflasjonen faller ettersom økonomien lider under Feds utholdenhet.

Markedene florerer allerede av rykter om lavere renter ved utgangen av året, men dette er langt fra enstemmig.

Kontekst: Inflasjonen i USA falt til en årlig rate på 5 % i mars, men dette er fortsatt godt over målene satt av den amerikanske sentralbanken. Den bør derfor fortsette å prøve å leke brannmenn, til tross for risikoen dette utgjør for økonomien og kritikken den tiltrekker seg i forbifarten.

En spenstig økonomi, men ikke uten skader