“Nok!”, “Total støtte”: Denise Brockniard sint etter drapstrusler mot “Co-Landa”-kandidater

Co-Landa-fansen har ikke kommet seg. Dehiura, en av showets mest kjente eventyrere, ble diskvalifisert for juks. Kandidaten ba to ganger de polynesiske fiskerne om mat. Juks og utvisning, historien måtte ende der. Bortsett fra at noen seere mistet forstanden og angrep de andre kandidatene til denne utgaven Alle stjernene er de Co-Landa. Noen eventyrere, anklaget for å bruke bedrag eller fordømme Dehuira, fikk kritikk og mottok til og med drapstrusler.

Med tanke på omfanget av situasjonen, Adventure Line Productions ble tvunget til å reagere Og som en påminnelse om at Koh-Lanta er et spill, denne fredagen 19. november forlot kjendispresentator Denise Brockniard nettopp Twitter. “Nok! Full støtte!” Programlederen skrev alle hattene på Twitter. Mennesket fordømmer utålelige, usigelige, fornærmende, opprørske og forkastelige meldinger mot eventyrere på sosiale nettverk.

I Le Parisien forklarer en annen kandidat, Christelle, at han mottok fornærmelser fra det øyeblikket han tenkte på å fjerne Clemence, en kandidat som ble rost av publikum. “På den tiden gjorde jeg ingenting, jeg bare ødela dem. Tross alt rørte det meg. Heldigvis ga produktet som jeg visste var sensitivt meg en løsning gjennom livvaktprogramvare, som gjør det mulig å behandle hatmeldinger. Ikke Vis dem.”, Han fortsetter med våre franske kolleger, og minner om at trakassering på nettet for deres del kan straffes med inntil tre års fengsel og en bot på 000 45 000.