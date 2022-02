Nokia lanserer bærbar PC med fransk

På skjermsiden overgår Nokia PureBook Pro full HD IPS-panelet (1 920 x 1 080 piksler), uberørt, antirefleksbehandling og 2 Mpx HD-webkamera. Enhetens tilkobling er basert på Wi-Fi 5- og Bluetooth 5.2-standardene, mens tilkoblingen inkluderer to USB-C 3.2-porter, en USB-A 3.2-port og en SD-kort

Og en hodetelefonkontakt. Batteriet er rapportert å være i stand til 57 Wh, opptil 10 timers autonomi, noe som ved første øyekast ikke virker veldig attraktivt. Alle fire høyttalerne (to på sidene og to på bunnen av chassiset) er merket med OFF Global, som har en svært inkluderende lyd og god lydopplevelse. Ikke overraskende, Windows 11

Installert på enheten når dimensjonene 158 tommer x 358 x 237 x 19,05 mm for 1,7 kg.

Som nevnt ovenfor vil Nokia PureBook Pro være tilgjengelig i to versjoner, i det minste i første omgang. På 15,6 tommer vil enheten tilbys fra 699 euro, mens 17,3 tommer vil bli forhandlet fra 799 euro. OFF Global lover at andre modeller vil bli annonsert senere i 2022. Selskapet refererer spesifikt til det ultraportable sporet விரும்ப Jeg vil ikke si mer. Vi vet også at merket i utgangspunktet ønsker å fokusere på “klassiske” bærbare datamaskiner. En pioner, Ingen grunn til å forvente 2-i-1 eller andre rariteter i umiddelbar fremtid. Vi har bekreftet at det for øyeblikket ikke er noen AMD-konfigurasjon i programmet.

Clubic skal snart teste Nokia PureBook Pro. Vi vil fortelle deg om enheten drar nytte av det mest interessante utstyr / prisforhold eller ikke.