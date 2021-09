Nøkkeltall som beskriver Norges valg i 2021

100: Dette er antall seter som Norges fem opposisjonspartier har vunnet over natten for å beseire Erna Solberg senter – høyre regjering. Norges parlament har 169 seter, med et flertall på 85.

Det samlede resultatet var ikke så sjokkerende, da kommentatorer og meningsmålinger spådde et regimeskifte lenge før valget.

89: Antall steder hvor den norske alliansen befinner seg mellom dem. Denne potensielle regjeringen består av Arbeiderpartiet, Sentralpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Denne kombinasjonen er arbeiderens drømmekombinasjon før valget. Til tross for ambisjonen om å ha seg selv og et flertall av arbeidere som dør i vannet fra sommerregjeringen, har Sentralpartiet insistert på at de ikke er så glade for å være i regjering med Sosialistisk Venstreparti.

Norge, 99,5% av stemmene ble talt: Ap-S & D: 48 (-1)

H-EPP: 36 (-9)

Sp ~ RE: 28 (+9)

FrP ~ ECR: 21 (-6)

SV ~ Venstre: 13 (+2)

R E Venstre: 8 (+7)

V-RE: 8

MDG-G / EFA: 3 (+2)

KrF-EPP: 3 (-5)

PF- *: 1 (ny) +/- 2017 Valg# valg2021

Ku https://t.co/Df7Nsbqbrl pic.twitter.com/QJhlZtKKGw – Valg i Europa (uroEuropeElects) 14. september 2021

8: I går kveld ble det slutt på Erna Solberg og den konservativt ledede åtte år sentrale regjeringen.

Solbergs regjering har alltid vært imot å bli gjenvalgt, og i går kveld erkjente den avtroppende statsministeren i Norge at han visste at Høyre trengte et mirakel for å etablere noen sjanse til å bli ved makten.

Slik det skjedde: ‘We did it’ – Norges venstreopposisjon vinner stortingsvalget

4.7: Det var den historiske rollen ved avstemningen som Det røde partiet tok i går kveld. Partiet har ennå ikke nådd Norges valggrense på fire prosent. Partier som oppfyller terskelen får ekstra mandater i parlamentet.

De åtte parlamentsmedlemmene som representerer dem i parlamentet i Det røde parti.

76,5: Dette er prosentandelen velgere som stemte ved valget i går kveld. Selv om valgdeltakelsen var høy, var den lavere enn ved valget i 2017, da 78,2 prosent av velgerne møtte opp.

Selv om det ikke var obligatorisk å stemme i Norge, var avstemningen bare fire ganger lavere.

1.6 மில்லியன்: இந்த வருட தேர்தலில் எத்தனை பேர் முன்கூட்டியே வாக்களித்தார்கள், இது ஒரு பதிவு எண் மற்றும் மொத்தமாக 50 % க்கும் அதிகமான வாக்குப்பெட்டியை அடித்தவர்கள்.

10: நோர்வேயின் அடுத்த பாராளுமன்றத்தில் பத்து கட்சிகள் பிரதிநிதித்துவம் செய்யப்படும். இவை தொழிலாளர் கட்சி, பழமைவாதக் கட்சி, முன்னேற்றக் கட்சி, லிபரல் கட்சி, கிறிஸ்துவ ஜனநாயகக் கட்சி, பசுமைக் கட்சி, சோசலிஸ்ட் இடது கட்சி, சிவப்பு கட்சி மற்றும் நோயாளி கவனம் கட்சி.

1: எதிர்ப்பு கட்சி நோயாளி கவனம் கட்சி நோர்வேயின் அடுத்த பாராளுமன்றத்தில் ஒரு இடத்தைப் பிடித்தது. அவ்வாறு செய்யாத ஒரே முக்கியமற்ற கட்சி.

வடக்கு நோர்வேயின் ஃபின்மார்க்கைச் சேர்ந்த கட்சி வடக்கு நோர்வேயின் தொலைதூரப் பகுதிகளில் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் இல்லாதது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துகிறது.

76: இந்த ஆண்டு பாராளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண்களின் எண்ணிக்கை இது. இது அனைத்து எம்பிக்களிலும் சுமார் 45 சதவீதத்திற்கு சமம்.

சிவப்பு கட்சி (62.5 சதவீதம்) மற்றும் சோசலிச இடது கட்சி (61.5 சதவீதம்) ஆகியவை பாராளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண்களின் அதிக விகிதம் கொண்ட கட்சிகள். முரண்பாடாக, முன்னேற்றக் கட்சி பெண் எம்பிக்களின் மிகக் குறைந்த விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கும், அவர்களுடைய எம்.பி.க்களில் 10 சதவிகிதத்திற்கும் குறைவானவர்கள் பெண்கள்.

2: இது 1924-க்குப் பிறகு தொழிலாளியின் இரண்டாவது மோசமான தேர்தல் முடிவுகளாகும் மற்றும் 2001-க்குப் பிறகு மிக மோசமானது. இருப்பினும், இந்த உண்மையால் தொழிலாளர் கவலைப்பட மாட்டார், நேற்றிரவு நடந்த முன்னேற்றங்கள் நோர்வே பாராளுமன்றத் தேர்தல்களில் 94 வருட கால தொடர்ச்சியை தொடர்ந்து முடித்துள்ளன. பெற்ற வாக்கு சதவீதங்கள்.

68: இது, இப்பொழுது, நோர்வேயின் அடுத்த அரசாங்கத்திற்கான எதிர்ப்பின் அளவு. நோயாளி கவனம் கட்சி அரசாங்கத்தை எதிர்க்க முடிவு செய்தால் அது 69 ஆக உயரும்.

4: நோர்வேயின் தேர்தல் வரம்பைச் சமாளிக்கவும், நாடு தழுவிய அளவில் நல்ல ஆதரவைப் பெறும் கட்சிகளுக்கு வழங்கப்படும் சமநிலைப்படுத்தப்பட்ட இடங்களைப் பெறவும் நான்கு கட்சிகள் போராடிய வாக்குகளின் சதவீதம்.

வாசலை சந்தித்த சிவப்பு கட்சி மற்றும் தாராளவாதிகளுக்கான கொண்டாட்டங்கள், தலா நான்கு மற்றும் ஐந்து சமநிலை இடங்களையும், பசுமை கட்சி மற்றும் கிறிஸ்டியன் ஜனநாயகக் கட்சியினருக்கான கமிஷனரையும் பிடித்தன.

36: ஜோனாஸ் கேர் ஸ்டோர் 1873 முதல் நோர்வேயின் 36 வது பிரதமராகவும், எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முதல் தொழிலாளர் பிரதமராகவும் இருப்பார்.

தேர்தல்: நோர்வேயின் புதிய பிரதமராக இருக்கும் ஜோனாஸ் கஹர் ஸ்டோர் யார்?

9: நேற்றிரவு நடந்த தேர்தலில் தோல்வியடைந்ததால் எர்னா சோல்பெர்க் கடும் ஏமாற்றம் அடைந்தார். இருப்பினும், 100 ஆண்டுகளில் ஒன்பதாவது முறையாக பாராளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் எம்பி என்ற சிறிய ஆறுதல் உள்ளது.

பெர்கன் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் 1989 முதல் எம்.பி.