Nomate Aventure – Turguider Norge, Irland, Hellas, Frankrike (Dourness) og Italia M/F | Rabatter

Nomate Aventure spesialiserer seg på gruppereiser fra Beat Track. Vi tilbyr opplevelsesreiser som en gruppe, med familie og med venner fra hele verden.

Vi leter etter Lokale reiseledere Gå med våre kunder under reisen

Varighet: Første turer juli 2022.

Vi har krav til følgende mål:

Norge

Irland

Hellas

Frankrike (Bretagne / Finister)

Italia

Plikter:



Fra møteplass, til såkalt morsomt sted, vil du ha ansvar for et team på +/- 8 personer!

Minibusskjøring (for noen turer)

Stiler og fotturer

Profil:



Du vil bli inspirert av eventyret

Du er kjent med landene/regionene som er oppført ovenfor

Du har gode personlige egenskaper og sans for service

Du er energisk og kan lede et team

Du har lisens for veiviser/animator

Første erfaring som mentor/veileder er ønskelig

• Krav om tillatelse B

Vennligst send søknaden din (CV + Brev – Spesifiser steder du kjenner):

På e-post: recruitment@nomade-aventure.com

For mer informasjon :https://nomade-aventure.com/