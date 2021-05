Nomono finner en ny retning for lyd av høy kvalitet

Lydkvaliteten var ikke opp til videokvaliteten, og et nytt selskap ble kalt Nomono Det kommer til å endres.

Nomono er en lydteknologisk utvikler i prosessen med å utvikle en integrert hardware / software lydløsning for Trondheim og profesjonelle podcastere og journalister i Norge.

“Hva dette betyr for forbrukerne er at de kan forvente bedre lydkvalitet og høyere podcaster og sendinger,” sa Jonas Rinde, medstifter og administrerende direktør i Nomono. “Så under et intervju føles det som om de er rett i rommet med mennesker og er en del av samtalen.”

Selskapet sier at visjonen er å gjøre høykvalitets lyd med høy hastighet mye enklere og mer tilgjengelig for alle.

Nomono-sjef Jonas Rinde

“Hvis du ser på hvor enkelt det er å lage en HD-video på telefonen din og publisere den på YouTube, er det utrolig hvor langt vi har kommet de siste 10-15 årene,” sa Rinde. “Lyden er ikke kontinuerlig. Du kan spille inn et talememo, men det kommer til å være mono, det kommer ikke til å høres veldig bra ut, og du er langt fra å designe det til en podcast, lydbok eller noe som folk faktisk skal høre. ”

Spredningen av teknologier som Dolby Atmos som når mobile enheter, er et tegn på at lyttere er interessert. Nomono ønsker å gjøre den teknologien tilgjengelig for alle, uten å jage på avansert kunnskap om innspillingsstudioet og ingeniørarbeidet på $ 300 000 dollar.

Mens han var på SINTEF, et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter, kom den første ideen til Nomono fra medstifter og teknologisjef Audon Solvang. Han utvidet doktorgradsforskningen rundt 3D-lyd. I 2019 gikk han sammen med Rinde og medstifter og programvareleder Sigurd Chao for å oppdage Nomono.

Sigurd har flere tiårs erfaring innen lydteknikk og programvareutvikling, og har undervist i mange år ved NDNU, et av de største universitetene i Norge.

“Nomono er her for å starte utviklingen av opptaksteknologi, spesielt for lydhistoriefortellere,” sa Rinde. “For oss begynner det med å gjøre verktøyene enklere å bruke, men inkluderer også å samle inn metadata automatisk med lydopptaket, så det er lettere å organisere og søke i disse postene.”

Nomonos teknologi starter med profesjonelle mikrofoner av høy kvalitet og gjør dem deretter smarte. For eksempel å sørge for at hver mikrofon vet om de andre mikrofonene som brukes og hvor de er plassert, slik at de kan kryssjekke hverandre og minimere støy med minimale gjenstander. Nomono bruker maskinlæring for å lytte til tusenvis av timer med taleopptak på hundrevis av språk og dialekter, på toppen av kildeopptak og ekstra metadata. Den bruker AI for å gi intelligente behandlingsforslag som hjelper en skaper å ringe inn bedre lyd med mindre innsats.

“Det er så mange harde oppgaver som ingeniører ikke liker å spille inn og mikse, men AI banker dem med noen få museklikk på få minutter, slik at enhver lydforteller kan få tilgang til den ved hjelp av den teknologien,” sa Rinde. “Når vi snakker med profesjonelle podcaster og mediaskapere, har de funnet løsninger som fungerer lyd for dem, og de har en tendens til å oppnå eksepsjonelle resultater. Imidlertid rapporteres det ofte at læringskurven er brattere, mer tidkrevende, og de stoler ofte på profesjonelle studioer og innspillingsingeniører. Det får de polerte lydresultatene publikum forventer. “

Målet er at skaperne skal ha en enkel måte å få best lyd i et enkelt opptak eller en video. Selv om dette ikke er enkelt, har de for tiden et team på 25 ingeniører.

“De trenger ikke utstyr, to timer med installasjonstid og kabler som går overalt for å få det beste lydsporet av samtalen,” fortsatte Rinde. “La oss få mikrofonene, mikrofonen holder seg utenfor veien, og la folk snakke med hverandre.”

Rinde og teamet hans ser frem til utgivelsen tidlig i 2022, men sa at de er mer fokuserte på å få teknologien riktig enn fart. Betatestere er i ferd med å arbeide, og selskapet har allerede mottatt mange nyttige kommentarer.

For mer informasjon, Du kan besøke nettsiden deres her.