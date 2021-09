NOR vs LUX, ECC T10 Dream11 Prediction Today: Fantasy Cricket Tips for Norge vs Luxembourg kamp

NOR vs LUX, ECC T10 Dream11 Prediksjon & nbsp | & nbsp Bildekilde: & nbspRepresentativt bilde

Norge og Luxembourg konkurrerer mens European Cricket Championship (ECC) i 2021 flytter inn i kamp nummer 19. Denne konkurransen vil finne sted i Cartama Oval i Spania. De to lagene i gruppe A er uavgjort, og kampen starter kl 18:30 (vest).

Norge har hatt en veldig ustabil sesong, og de vil se etter konsistens i de kommende kampene. De er på midten av tabellen, og de vil ønske å vinne begge kampene når slutten av virksomheten nærmer seg gruppespillet. Da de to sidene sist møttes, fullførte Norge en ensidig seier over Luxembourg. Hayatullah Niazi og Prithvi Bhart plukket to wickets hver som hjalp dem med å knytte Luxembourg til 72/7. Kapteinene Reza Iqbal (31*) og Khizer Ahmed (33) sørget for at målet ble forbikjørt ganske enkelt på bare 4,3 ganger. Så disse spillerne vil være en viktig del av fantasylaget ditt.

Luxembourg har slitt hele veien, og ser fremdeles etter sin første seier. Med fem nederlag og en øde kamp gikk ikke det som det skulle. Med de fire beste lagene som er klare til å nå knockout -etappene og kvalifisere seg for gruppen, er Luxembourg nesten sentrum for konkurransen vår, og triller fra bunnen med bare ett poeng. De vil prøve å komme seg ut med en seier eller to for å være stolte av hverandre.

Norge vil trekke tillit fra sin forrige kamp mot Luxembourg og vil strebe etter en lignende prestasjon denne gangen. De kom etter å ha slått Belgia også, og de vil se etter å holde momentumet i gang.

Mitt Dream11 -lag for dagens NOR vs LUX -kamp:

Khizer Ahmed, Tony Whiteman, Raza Iqbal, Wahidullah Sahak, Roshan Paul Vishwanath, Walid Al-Ghawari (midtbane), Thomas Martin, Vinay Ravi, Hayatullah Niazi (VC), Harpal Singh, Ahmadullah Shinwari.

Sannsynligheten for å spille den ellevte

Norge

Raza Iqbal (C), Khizer Ahmed, Walid Ghauri, Ali Tafseer, Hayatullah Niazi, Wahidullah Sahak, Muhammad Sher Sahak, Prithvi Bhart, Suhail Iftikhar (wk), Ahmadullah Shinwari, Vinay Ravi

Sannsynligheten for å spille den ellevte

Luxembourg

Thomas Martin, Oscar Whiteman, Tony Whiteman (i midten), Anand Pandey, Mohit Dixit, Sambhav Puri, Akhilesh Kumar (uke), Amit Dingra, Raju Akulwar, Ansh Trivedi, Harpal Singh.

Team

Norge

Ahmadullah Shinwari, Syed Waqas Ahmed, Hayatullah Niazi, Wahidullah Sahak, Walid Ghauri, Khizer Ahmed, Muhammad Sher Sahak, Malik usman Arif, Suhail Iftikhar, Ali Tafseer, Faizan Mumtaz, Raza Iqbal (C), Pritvhi Bh.

Luxembourg

Thomas Martin, Oscar Whiteman, Tony Whiteman (i midten), Anand Pandey, Mohit Dixit, Sambhav Puri, Akhilesh Kumar (uke), Amit Dingra, Raju Akulwar, Ansh Trivedi, Harpal Singh, Roshan Vishwanath, Muhammad Dilshad.