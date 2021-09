NOR vs SPA, ECC T10 Dream11 Prediction Today: Fantasy cricket tips for Norge vs Spania -kampen

NOR vs SPA, ECC T10 Dream11 Prediksjon & nbsp | & nbsp Fotokreditt: & nbsp Representativt bilde

Norge og Spania skal spille i kamp nummer 17 i European Cricket Championship (ECC) 2021. Kardama Oval i Spania er stedet for dette Gruppe A -møtet. Kampen starter klokken 14.30 (IST).

Norge har vunnet bare en eller to av de seks kampene de har spilt så langt. Med tre nederlag og ingen resultater, endte Norge på tredjeplass i gruppe A. Spania, derimot, har et bedre løp i ECC. De har vunnet fire av de seks siste kampene og ligger på andreplass med ni poeng, ett poeng bak Belgia.

Norge kom inn i kampen på baksiden av en seier på 9 wicket over Luxembourg. Haydullah Niazi og Prithviraj Bard tok to wickets hver da Norge kontrollerte Luxembourg 72/7 i første omgang. Åpningsspillerne til kaptein Raza Iqbal og Kisar Ahmed lette deretter på jakten. Raza var ubeseiret på 31 av 15 baller, mens Kiser var ubeseiret på 33 av 12 baller, og ledet dem på fem overs. De vil igjen være nøkkelen til Norges suksess og er også viktige valg i ditt fantasielag for dagens kamp.

Spania slo også Sverige i sin forrige kamp med bare 1 løp. Sulkarnain Haider og Atif Mehmood lyste på ballen da Spania vellykket forsvarte sine 87 i en spennende kamp. Begge lag har god fart i turneringen og vil gjerne registrere en ny seier her for å gå videre.

Mitt Dream11 -lag for NOR vs SPA -kampen i dag:

Awas Ahmed, Raza Iqbal (C), Kuldeep Lal, Wahidullah Sahak, Walid Kuri, Hamza Saleem (VC), Yasir Ali, Vinay Ravi, Sulkarnain Haider, Atif Mehmood, Prithvi Bard.

Plank XI

Norge

Kisar Ahmed, Suhail Iftikhar, Ali Tafseer, Raza Iqbal (C), Wahidullah Sahak, Walid Quri, Vinay Ravi, Muhammad Sher Sahak, Waqas Ahmed, Prithvi Bard, Ahmadullah Sinwari, Haydullah Niazi

Spiller elleve

Spania

Adele Raja, Christian Munos-Mills (C), Atif Mehmood, Awas Ahmed, Paul Hennessy, Ravi Panchal, Asjad Muhammad, Thomas Vine, Yasir Ali, Sulkarnain Haider, Hamza Saleem, Kuldeep Lal, Jack Berman.

Tropper

Norge

Raza Iqbal (C), Suhail Iftikhar, Walid Quri, Wahidullah Sahak, Muhammad Sher Sahak, Ali Tafseer, Haydullah Niazi, Kisar Ahmed, Vinay Ravi, Waqas Ahmed, Ahmadullah Zinwari, Usman Arif, Prithvi, Prithvi.

Spania

Awas Ahmed, Hamza Saleem, Yasir Ali, Chris Mills (C), Atif Mehmood, Mohammad Asjad, Jack Berman, Kuldeep Lal, Ravi Panchal, Sulkarnain Haider, Adeel Raja, Paul Hennessy, Thomas Wine.