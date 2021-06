Nora Guirin: Malaysisk domstol opphever abort av rettferdighet | Malaysia

Den malaysiske domstolen har kansellert En rettssaksdom Døden ved å villede en fransk-irsk ungdom som hadde forsvunnet i jungelen, ga i stedet en klar dom om seieren til familien.

Den første dommen indikerer at Nora Anne Guirres død var tilfeldig, men at den nye dommen fortsatt reiser spørsmål og åpner muligheten for kriminell involvering.

Liket til 15 år gamle Nora, som har lærevansker, ble funnet etter å ha søkt gjennom regnskogen etter å ha forsvunnet i 2019 fra et feriested utenfor Kuala Lumpur.

I januar avsa en likestilling en falsk dom og sa at ingen andre var involvert. Men Noras London-baserte foreldre, som har nektet påstander om at datteren deres vandret ut i skogen alene om natten og at hun ble bortført, sa at de var “helt skuffet”.

De presenterte en utfordring og krevde at dommen ble endret til en gjennomsiktig dom.

Dommer Azizul Azmi Adnan bestemte seg for familien onsdag og sa at High Court i Serampore utenfor Kuala Lumpur burde oppheve den feilaktige dommen “i rettferdighetens interesse” og oppheve den åpenbare dommen.

“Det er ingen troverdige bevis som støtter noen annen dom,” sa han.

Malaysisk politi er fanget i versjonen av hendelsene sine – den unge mannen vandrer ut gjennom vinduet i familiens ferierom og sier at det ikke er tegn til dårlig spill.

Noras mor, Meep, sa imidlertid at hun trodde noen hadde funnet kroppen hennes i en bekk i skogen ikke langt fra feriestedet.

Den unge mannen ble savnet en dag etter at familien dro til feriestedet Tusun, og utløste en 10-dagers jakt med helikoptre, skarpskytterhunder og hundrevis av redningsarbeidere.

Obduksjonen konkluderte med at han kan ha dødd av sult og indre blødninger.

Bøddelen sa at den unge mannen hadde blitt distrahert av en lang reise fra Storbritannia til Malaysia, som kunne ha ført ham til å vandre, og det var ingen tegn til at han hadde blitt myrdet eller seksuelt misbrukt.

Under avhør sa foreldrene til Nora at de hørte mystiske “urovekkende lyder” fra tilfluktsstedet natten til forsvinningen, noe som vekket håp om at han ble bortført.

De kritiserte også myndighetenes svar på datterens forsvinden som for sakte. Politiet sa at de gjennomførte et omfattende søk.

Øko-feriestedet på 12 hektar (5 hektar) ligger ved siden av en tett skog og ved foten av et fjellkjede.

Ungdomsår kalles holoproencefali, hvor hjernen ikke klarer å utvikle seg normalt. Hun hadde begrenset verbal kommunikasjon og kunne bare skrive noen få ord. Gikk til skole for unge mennesker med lærevansker.