Nordic KLP ekskluderer 16 selskaper på grunn av deres bånd til den okkuperte Vestbredden

Av Juladis Foch og Simon Jessup

OSLO (Reuters) – Norges største pensjonsfond, KLP, sa mandag at de ikke lenger vil investere i 16 selskaper, inkludert Alstom og Motorola, på grunn av forbindelsene til israelske bosetninger på Vestbredden.

Sammen med en rekke andre land anser Norge bosetningene som et brudd på folkeretten. En FN-rapport fra 2020 sa at de hadde funnet 112 selskaper med virksomhet knyttet til regionen, som er hjem for rundt 650 000 israelere.

Det sa i en uttalelse at selskapene, som dekker telekommunikasjon, bank, energi og konstruksjon, alle hjelper til med å legge til rette for den israelske tilstedeværelsen, og risikerer dermed medvirkning til brudd på internasjonal lovgivning, og mot KLPs etiske prinsipper.

“Etter KLPs vurdering er det en uakseptabel risiko for at de ekskluderte selskapene bidrar til brudd på menneskerettighetene i krigs- og konfliktsituasjoner gjennom sine forbindelser til israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden,” sa KLP.

Flyttet fra KLP følger en beslutning fra Norges suverene formuesfond i mai om å ekskludere to selskaper knyttet til bygg og eiendom i de palestinske territoriene.

KLP sa at de hadde solgt 275 millioner norske kroner ($ 31,81 millioner) aksjer i selskapene og hadde fullført prosessen i juni. I Motorola og Alstom solgte det også obligasjonsbeholdningen.

Å selge Motorola Solutions var en “veldig grei beslutning” da grensekontrollprogramvare og videosikkerhet ble brukt.

KLP sa at teleselskaper, inkludert Bezeq og Cellcom Israel, ble utelatt fordi deres tjenester bidrar til å gjøre bosetninger mer attraktive boligområder, mens banker, inkludert Leumi, har bidratt til å finansiere infrastruktur.

På samme måte var bygg- og ingeniørgrupper som Alstom og deres lokale kolleger Ashtrom og Electra ansvarlige for å bygge infrastrukturen, mens Paz Oil bidro til å drive den.

Andre selskaper som skal ekskluderes er: Bank Hapoalim, Israel Discount Bank, Mizrahi Tafahot Bank, Delek Group, Energex Renewable Energy, First International Bank of Israel og Partner Communications.

Teleselskapet Altice, som var børsnotert til januar 2021, var også ekskludert.

(1 dollar = 8,6460 norske kroner)

(Rapportering av Juladis Foch i Oslo og Simon Jessup i London; Klipp av Louise Heavens)