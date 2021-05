Nordic tvinger en fot på en vill ranch i Humboldt County – Times-Standard

Humboldt County ga det norske baserte sjømatfirmaet Nordic Aquafarms grønt lys for å gå videre med offentlig gjennomgang og bringe selskapet et skritt nærmere å gjøre sitt villfiskoppdrett på en halv milliard dollar til virkelighet.

Prosjektet inkluderer rengjøring og ombygging av massefabrikkanlegget i Samoa, etterfulgt av bygging av fem bygninger med et samlet areal på 766,530 kvadratmeter, ifølge provinsen.

Nordic sendte inn søknader om tillatelse til fylket i november i fjor. Etter en tredjepartsgjennomgang og flere iterasjoner ble det gitt en utvannet negativ erklæringspoeng for ingen betydelig negativ miljøpåvirkning for offentlig gjennomgang.

“Vi forventer også å sende utkastet til dumpetillatelse for offentlig kommentar av (Water Quality Monitoring Board) snart,” sa Marianne Ness, kommersiell direktør for Nordic Aquafarms. “Vi er veldig fornøyde med arbeidet som er utført av våre lokale tillatelsespartnere og ser frem til å motta kommentarer til (California Environmental Quality Act) dokumentasjon og alle studier som følger med søknadene.”

Ved å ta opp spørsmålet om hvordan anlegget tåler et jordskjelv eller tsunami, sa Nice at anlegget vil være designet for å motstå den store seismiske påvirkningen og vil bruke “jordkondensasjonsmetodikk” for å sikre at bygninger forblir intakte under en seismisk hendelse.

Imidlertid har lokale kommersielle fiskere, som Jake McMaster, styremedlem i Humboldt Fisherman’s Marketing Association, reist bekymring for fiskeslukking og vannrensing.

“Fiskerne og Humboldt Fishermen’s Marketing som helhet har miljøhensyn til Nord-prosjektet,” sa McMaster til Times-Standard. “Frykt for at 10 millioner liter vann fra bukten vil bli absorbert hver dag i tillegg til flukt fra fisk. Jeg innså at Nord gjentatte ganger har uttalt at flukt fra fisk er umulig, men vi vet alle at ingenting er umulig.”

Nordic kunngjorde planer om å dyrke atlantisk laks innenfor anleggsgrensene igjen i mars. Siden atlantisk laks ikke er en innfødt art, fryktet McMaster fiskeflukt kunne ha ødeleggende effekter på lokale laksepopulasjoner.

“Si 19 laks, kom deg ut. Ikke bare er Chinook og Coho laks smittet med en sykdom fra denne bekymringsfulle atlantiske laksen, de leter nå etter den samme matkilden.” “Young Chinook og Coho er sannsynligvis en matkilde for rømningsfull atlantisk laks.”

Imidlertid vil høyden på fiskedammene og fiskenettet over dem forhindre at fisken rømmer, sa Ness.

“Anlegget er designet slik at det er fem til syv fysiske barrierer over rørsystemet, slik at fisk ikke kan rømme gjennom vannrørene,” sa hun. Fysiske barrierer inkluderer filtre så små som 0,04 mikrometer – en hårstørrelse på 40 mikrometer. Alle filtrene er designet for å være mindre enn fisken som okkuperer denne spesifikke delen av anlegget. Anlegget er designet slik at det selv med menneskelige feil vil være mange andre fysiske barrierer som hindrer fisken i å rømme. “

Til tross for NICEs forsikringer sa McMaster at flere miljøstudier må gjøres før prosjektet kan godkjennes.

“Det er vanskelig å være marsvin for et prosjekt,” sa McMaster. “Jeg vet egentlig ikke om det er noe de kan gjøre for å roe alles sinn.”

“Jeg kan forsikre deg om at Humboldt County ikke kommer til å være et Guinea for de nordiske landene,” sa Nice og la til at samfunnet er velkommen til å delta på ukentlige Zoom-informasjonsmøter i Norden for klarhet.

Lokale entreprenører søkte

Siden starten av prosjektet har Nordic gjentatte ganger bedt samfunnet om å ansette lokalt. Prosjektet vil skape omtrent 300 lokale arbeidsplasser under bygging og 150 faste arbeidsplasser når anlegget er ferdig bygget.

Selv om Nordic har valgt den nasjonale byggherren Gilbane Building Company som sin byggeleder, jobber selskapet med ingeniører i Humboldt County for å finne lokale entreprenører som kan jobbe med prosjektet. Nordiske representanter vil være vert for et informasjonsmøte for prekvalifisering av entreprenører 18. mai.

“Dette betyr at sårt tiltrengte jobber vil komme til Humboldt County,” sa Geoff Hunnerlach, representant for District 3 Local Engineers.

“Som nå må mange av medlemmene våre reise lange timer hjemmefra (Gulf-området osv.) For å finne arbeid. Dette fjerner kjøpekraften fra den lokale økonomien og legger også press på familiene deres når de går, noen ganger. I flere uker av gangen. “Nordic ser ut til å forstå vår mening når det gjelder å sørge for at det er en lokal rekrutteringskomponent for jobben.”

Rob McBeth, president for O & M Industries, sa at Gilbane vil velge lokale entreprenører for ulike deler av jobben, og sa at O&M vil være en av de lokale entreprenørene som byr.

“Mens det vil være entreprenører utenfor byen som bare deltar på grunn av prosjektets store størrelse, bør det være mange muligheter for lokale entreprenører og deres lokale personale,” sa Macbeth. “Jeg tror dette prosjektet vil være til stor fordel for den lokale økonomien med økte utgifter til ting som restauranter, moteller og en hel rekke andre lokale virksomheter.”

Honerlach sa at Nordic også har avtalt å ansette lokale praktikanter, og skape et kjøretøy for unge mennesker som prøver å øke karrieren og tjene mer penger.

“Den yngre generasjonen i samfunnet vårt trenger virkelig forenklede karriereveier, ikke bare kortsiktige jobber,” sa han. “Et oppdrettsanlegg vil gi dem denne muligheten til å tjene, mens de lærer og oppnår en stilling som ingeniører på flynivå.”

For å registrere deg for ukentlige Zoom-mediasessioner på Nordic eller for å registrere deg for et prekvalifiseringsmøte 18. mai, send e-post til lynette.mullen@gmail.com.

Provinsen vil motta offentlige kommentarer om det foreslåtte departementet for nasjonalt forsvar til og med 24. mai. Kommentarer kan sendes til Humboldt County Department of Planning and Building, 3015 H Street, Eureka, CA 95501 eller til planleggeren Alyssa Suárez på asuarez@co.humboldt.ca.us.

Den fullstendige teksten til Nordic Aquafarms Initial Study er tilgjengelig på https://bit.ly/3tbPHua.