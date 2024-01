Nordin Jabari på Karl Hofkens exit fra Standard: «Sportslig bra, han vet ikke hvordan han skal håndtere visse situasjoner»

Utover Ballyquisha-saken var Karl Hofkens aldri i stand til å etablere prinsippene for effektivt spill på bredden av Meuse. Til tross for noen feil, svarte forsvaret ofte, men Den offensive avdelingen sliter. På 20 Pro League-kamper har Ruches scoret 19 mål. Dette er den nest dårligste rekorden i eliten, bak rødt lys Kortrijk (12 mål).

Nordin Jbari understreker «Taktiske vanskeligheter«Vist av Standard under den siste kampen i Hoefkens-tiden mot Sint-Truiden (1-1).»Når du spiller med to midtbanespillere (Isaac Hayden Og Aidan O'Neill, Forfatterens notat) De som ikke gjør spillet, på det tidspunktet ønsker vi å starte to angripere (Wilbright Ganga Og Renaud Emond, Forfatterens notat)… Å spille med to angripere er greit, men du må tenke på hvordan du skal mate dem (sic), Hvordan lage et skuespill for å komme videre. Og det var vanskeligheter. Så jeg kan forstå hvorfor de bestemte seg for å bytte.«

Så Standard uten trener bare dager før han drar på trening i Marbella. «La oss nå se hvem som tar over. Jose Junechamps (Carl Hofkens stedfortreder fra slutten av november, Forfatterens notat) Kanskje for en stund.» Om Hofkens, Nordin Jabari gratulerte ham»Å komme seg veldig raskt. Han er en jeg kjenner, liker og respekterer. Oppsigelse er alltid vanskelig, men det er en streng lov i yrket.«