Nordisk kombinert | «En super seier»: Forrige uke trente Mattéo Baud med Jarl Magnus Riebers Norge på Lillehammer | Nordic Mac | #1 Skiskyting

Nordic Combined: En uke med trening med det norske laget for Mattéo Baud

Forrige uke, når Lagkameratene hans er fra det franske nordiske felleslaget var i praksis i nærheten Courchevel (Savoy), Franc-Comtois Matteo BautHan var i Norge. Det er enkelt nok at han klatret opp sin første verdenscuppalle sist vinter Deltok på lokalt landslagsmøte på Lillehammer (Norge).

Video av Matteo Pat

«Jeg var en skuespiller i dette prosjektet,» sier han Nordisk magasin. Det var noe som virkelig interesserte meg, og det virket viktig for meg å ikke forberede store begivenheter i et tregt år. Så, på slutten av forrige sesong, Mattéo Baud tok kontakt med Jan SchmidHovedtrener for Norwegian Nordic Combined Planlegg ditt besøk til det skandinaviske riket I begynnelsen av juli.

Delte økter med sitt idol Jarl Magnus Riiber

«Norge er en stor nasjon, så jeg visste at det var en mulighet for dem til å trene annerledes, og de tar ansvar sammen. Metabeef (Doubs). Så målet var å se noe annerledes, en naturforandring og få et springbrett. Det tillot meg å ha et annet perspektiv på ting på mange punkter som å hoppe, men øve og endre hastigheter. Det var veldig annerledes og resulterte i en flott idrettsutøver. Vi leter stadig etter nye ting å oppdage og små forbedringspunkter! Dette kurset har vært en stor suksess. »

Video av Matteo Pat

Med sine treningspartnere ved sin side gikk ingen av stjernene glipp av et stevne Mattéo Baud kunne dele økter med sitt idol Jarl Magnus Riiber, men også Espen Andersen, Simen Tiller, Joergen Graabak eller Espen Bjoernstad.. «Jeg var litt redd først fordi jeg ikke visste hvordan det skulle gå, men til slutt var det kjempebra! Jeg var virkelig integrert i laget, jeg gjorde alt med dem,» gleder Chad-Chris.

Vakkert landskap i Sandesfjord – Mattéo Baud

Til fredag, Doubiste er basert i NorgeMen på siden av Oslo-regionen, kl Mille Marie Hagen, ble med på det lokale landslaget. Etter det skandinaviske besøket til Frankrike i april, Denne gangen tilbringer trikoloren noen dager med NorgeMer spesifikt SandesfjordPå kanten av Nordsjøen og sør for hovedstaden.

«Problemet er at nå vil jeg bli der,» ler A til slutt Matteo Baut Han ble helt frisk på våren etter akuttoperasjonen for blindtarmbetennelse.

