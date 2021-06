Nordiske ambassader i Singapore samler mer enn 1600 racere online i ett løp for å beskytte havet

Nordiske ambassader i Singapore bruker smart teknologi for å engasjere samfunnene sine i en konkurransedyktig flyt mot et grønnere miljø når de feirer Nordic National Days.

SINGAPORE 7. juni 2021 – Det såkalte ‘The Nordic Green Run’, som var vert for ambassadene i Danmark, Finland, Norge og Sverige, tiltrukket mer enn 1600 deltakere fra nordiske samfunn, inkludert lokale racere, til å løpe flere kilometer . Så mye som mulig for å bevare marine biologiske mangfold i vannet rundt Singapore. Racers fullførte over 46.000 kilometer, som er mer enn en runde (40.000 kilometer) rundt om i verden! Hver løper bidro med et gjennomsnitt på 15 kilometer i løpet av syv dager.

I sosiale fjerne tider letter kreative løsninger sosial handling. I et forsøk på å markere sine nasjonale dager i år, kombinerte ambassader kreativitet med teknologi – og ideen om å drive en digital fellesskap ble født. Løpere ble invitert til å registrere seg i mobilappen for å koble seg på nettet, opprette landsbaserte lokalsamfunn og registrere avstandene sine.

Sandra Jensen Landy, dansk ambassadør og bærerakett, sa: “Den felles interessen for natur, miljø og sport, sammen med digitale vaner, har ført til at et stort antall racere har blitt med, en gal størrelse kilometer og en stor følelse av fellesskap . Vi likte det – når alt løp for en grønn sak – var det så viktig! ”

Nordiske selskaper som opererer i Singapore ble invitert til å finansiere 1 SGD per kilometer. Den totale inntekten på 59.000 SGD går til Regional Nonprofit Foundation Coral Triangle Center (CDC), som bidrar til å gjenopprette korallrev og marin biologisk mangfold i det marine beskyttede området i Nusa Benita. Siden løpeturen sammenfaller med World Oceans Day 8. juni, er støtte for CDC tilgjengelig i tide. Svensk ambassadør Mr. Nicholas Guernstrom sier: “I dag er bare en prosent av de internasjonale havene beskyttet, og Nordic Green Run er et skritt i riktig retning, og bidrar til å beskytte havene og skape beskyttede områder på sjøen, der hver kilometer er forskjellig ! ”

Finlands ambassadør Mr. Andy Vanske sier: ”Verden står overfor miljøutfordringer og det krever involvering av alle. Land, selskaper og enkeltpersoner har alle viktige roller å spille. Nordic Green Run klarte det! Det bidro til en bedre verden, milevis fra de rene havene, og det var så gøy! ”

Det norske laget vant 17.000 kilometer over Danmark i løpet på mer enn 18.000 kilometer. Den norske ambassadøren, Anita Nergard, sier: “Jeg er veldig fornøyd med den fantastiske innsatsen til alle racerne for de fire nordiske lagene. Sammen har vi utmerket oss i Norden til fordel for rene og stabile hav, vi har styrket vennskapet mellom Singapore og Norden, og har bygget sterke bånd i samfunnene våre. ”

Nordic Green Run Den vennlige konkurransen mellom nordiske lag er over i 2021, men samfunnet vil fortsette å løpe og binde digitalt for sunn moro sammen.

