Nordiske betalingsgrupper får god teknologi sammen

Ledende nasjonale mobilbetalingsleverandører i Norge, Danmark og Finland slår seg sammen med selskaper som Apple, Google, Alibaba og PayPal for å enkelt konkurrere om betalinger.

Pisker i Norge, Mobile Bay i Danmark og Pivo i Finland vil bli en av de største bankeide mobil lommebokgruppene i Europa, med 11 millioner kunder og over 700 millioner transaksjoner.

“Konkurransen innen betalinger er global. Vi trenger et sterkere spor for å konkurrere med internasjonale aktører, ikke lokale. Ved å slå sammen de tre mest ettertraktede merkene i Norden og skape en sterkere teknologiplattform, kan vi skape tollforenkling i verdensklasse for alle, “sa Whips-sjef Rune Carborg.

Alle de tre selskapene tillater brukere å sende alt fra mobiltelefoner til bedrifter og enkeltpersoner til skoleverktøy og lekemarkeder. Brukere skriver inn et mobiltelefonnummer eller kort kode for en bedrift, og pengene sendes umiddelbart mellom bankkontoer.

Digitale lommebøker kom opprinnelig til Skandinavia gjennom Swiss i Sverige, som eies av seks svenske banker, men ikke er inkludert i lenken.

“Vi synes dette er en interessant utvikling,” sa Swiss, men nektet å kommentere om det var involvert i debatten.

Nå er avtalen kunngjort, som vil “invitere andre partnere og banker til å bli med i vår nye satsing, og Sverige vil definitivt være et av de mest interessante markedene for oss,” sa Whips.

Både sveitsiske og pisker brukes nå som verb i Sverige og Norge for å referere til å sende penger, og begge land blir i økende grad kontantløse samfunn.

Siden teknologigrupper, fintechs og banker alle kjemper om markedsandeler, er vekst, konkurranse og oppkjøp de viktigste driverne for øyeblikket.

Whips, som eier mer enn 100 norske banker, vil lede konsortiet, som eier 65 prosent av styret, og utvider seg til Danmark og Finland ved å bruke teknologien til å påta seg både administrerende direktør og styreleder.

Korborg fortsetter som administrerende direktør i det nye selskapet og Kerstin Brathan, styreleder i Norges største bank og nåværende styreleder i Whips, som styreleder.

Danske Bank, Danmarks største bank og eier av Mobile Pay, har sagt at den vil få det. DKr400m-500m (m 64m-80m) Kontrakten er godkjent av regulatorene. Stenging forventes innen utgangen av 2021 eller tidlig neste år.

“Å konkurrere med globale konkurrenter i dette området er veldig dyrt, og for å fortsette å skape de mest attraktive løsningene for våre kunder, må Mobile Bay være en del av noe større for å få mer innovasjonsstørrelse og poolinvesteringer,” sa Glenn Soderhome. Leder av personlige og forretningskunder hos Donskey.