Nordiske land motsetter seg Israels deltakelse i Eurovision 2024

Israels deltakelse i Eurovision 2024 i Malmö, Sverige ble annonsert i desember i fjor. Hvis avgjørelsen er begrunnet med at konkurransen er «upolitisk», er det mange som hever stemmen mot den. Det gjøres ulike tiltak for å legge press på TV-kanalene i Norden.

Dette skjedde i går kveld i Norge da en pro-palestinsk gruppe arrangerte en demonstrasjon foran NRK TV-stasjons lokaler. Deltakerne understreket at krigen mellom Israel og Hamas allerede har tatt livet av mange journalister. Under den norske Eurovision Song Contest entret en mann settet iført en «Boycott Israel»-T-skjorte og et palestinsk flagg.

Israel i retten: «Det er tilstrekkelig bevis for å bevise at handlinger som utgjør folkemord ble begått»

I Finland har mer enn 1400 kunstnere signert et opprop om saken. Teksten viser til resultatet av sendingen av musikkkonkurransen til den finske kanalen Yle, under Israels deltagelse. På Island vurderer «Islandsforbundet av lærere og komponister» å ikke delta i de nasjonale auditions for konkurransen hvis ting ikke endrer seg.

Stilt overfor disse reaksjonene kan vi undre oss over utviklingen av situasjonen. EBU snakket om saken i Het Lastste Nieuws med disse ordene: «For tiden er det vanlig å inkludere israelske deltakere i store konkurranser. Eurovision Song Contest er en ikke-politisk begivenhet som forener publikum fra hele verden gjennom musikk.