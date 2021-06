Nordlige banker treffer avtale om å integrere mobilapper

basert i Danmark Dansk bank, som driver MobilePay, har nådd en avtale med OP Financial Group i Finland, som eier Pivo, og norske banker bak Vipps om å integrere mobilbetalingstjenester for å bli en av de største bankeide leverandørene av mobilbetalinger i Europa.

“Betjener 11 millioner brukere og mer enn 330 000 nettbutikker og butikker. Det (nye) selskapet vil være en av de største leverandørene av bankeide mobile betalingstjenester i Europa,” sa Danske Bank onsdag 30. juni. pressemelding.

“MobilePay har vært en utrolig suksess,” sa Glenn Soderholm, leder for personlige og forretningskunder i Danske Bank. Han la til at konkurranse på global skala var “for dyr”. “MobilePay bør være en del av noe større for å oppnå skala og samle investeringer for videre innovasjon.”

Soderholm la til at samarbeidet med Norges Vipps “er det perfekte valget for MobilePay. Samtidig er det en stor styrke at Pivo, eid av Finlands største bank, OP, er en del av fusjonen.”

Han sa Danske Bank “vil forbli en dedikert medeier av den nye virksomheten”.

Avtalen forventes å avsluttes i andre halvdel av 2021 eller tidlig i 2022. Uttalelsen sa at det kombinerte selskapet vil være 65 prosent eid av norske banker bak PHP, 25 prosent av Danske Bank og 10 prosent av OB Financial Group.

Vipps-sjef Rune Garborg vil lede joint venture. Det kombinerte selskapet har hovedkontor i Oslo og vil hete Vipps AS.

I februar-utgivelsen av PYMNTS betalingssporing adresserte økningen i øyeblikkelige betalinger i de nordiske landene. Tracker så på hvordan finansinstitusjoner (FI) bruker den nordiske spotbetalingsmetoden i sine egne markeder, hvilke teknologier og verktøy som kan hjelpe og hvilke utfordringer som kan hindre dem.

Virkelighet, Kontaktløse betalinger I de nordiske landene har populariteten hoppet siden epidemien begynte. 56 prosent av forbrukerne i Norden brukte en betalingsmåte i begynnelsen av 2020, ifølge en studie, et tall som deretter steg til 74 prosent innen november samme år.