Nordlys 2021: Når, hvor du skal dra, og hvilket kamera du bør ha for å fange nordlyset i år

Å se nordlys minst en gang er sannsynligvis på ønskelisten til utallige mennesker rundt om i verden. Denne visningen av naturlig lys er for vakkert og fascinerende til ikke å ville se og beundre det.

Å reise kan være lettere sagt enn gjort midt i en pandemi, spesielt med strenge grensekontroller og karantenebegrensninger som er innført av forskjellige land rundt om i verden. De som planlegger å se nordlyset, kan imidlertid ikke se bort fra at rett tid for maksimal visning sakte men sikkert nærmer seg.

Hvis du planlegger å se nordlyset i år, er det viktig å vurdere når du skal dra, hvor du skal dra, og til og med hvilket kamera du må ha for å fange og bevare det magiske øyeblikket.

Nordlys 2021: Når du skal dra

(Foto: Tobias Bjørkli fra Pexels)

Nordlyset, også kjent som nordlyset, sees best om vinteren og til og med våren, ifølge Rom. Det er best å planlegge turen mellom desember og april og sørge for at den faller sammen med nymånen.

“Aktive perioder varer vanligvis omtrent 30 minutter og forekommer annenhver time hvis aktiviteten er høy. Aurora er et sporadisk fenomen som forekommer tilfeldig i korte perioder eller kanskje ikke i det hele tatt,” ifølge Fairbanks Geophysical Institute ved University of Alaska. Emeritus professor Charles Deehr, som også er en auroral forspeller, som sitert i Space -artikkelen.

Det anbefales også at du først sjekker aurora -varselet på stedet du planlegger å se, slik at du bedre kan ta turen med nordlysets utseende. Bare fordi du planlegger turen mellom de foreslåtte månedene, kan det hende at nordlyset ikke vises på en gitt dag.

Nordlys 2021: hvor du skal dra

(Foto: Stein Egil Liland fra Pexels)

Det er flere steder du kan dra i Europa og Nord -Amerika for å se nordlyset. Nordlige deler av europeiske land som Finland, Norge og Sverige er åpenbare valg for alle som skal på tur for å se nordlyset.

Russland og Island er også mulige alternativer som turister kan vurdere, men disse stedene har sine begrensninger. I følge Space -artikkelen bør turister som velger Island være klar over dårlig vær, mens de som reiser til Russland bør forvente mangel på turistinfrastruktur på steder der det er best å se nordlyset, som også er “relativt vanskelig å finne.” . “

Når det gjelder Nord -Amerika, er Canada et populært reisemål for de som ønsker å se nordlyset. Byer som Whitehouse, Churchill in Manitoba eller Yellowknife og byen Fairbanks er gode alternativer å velge mellom.

Hvis du vil bo i USA, er vestkysten av Alaska også et godt alternativ.

Gitt pandemien, bør du først sjekke reisebegrensningene til disse destinasjonene for å unngå å planlegge en tur som du kan ende opp med uten å kunne gjøre.

Hva slags kamera skal jeg ha?

Å se nordlyset er absolutt et spesielt øyeblikk som du sannsynligvis vil ta et bilde av. Imidlertid kan utseendet til nordlys til tider være flyktig og ikke engang synlig for det blotte øye.

“Det var egentlig ikke veldig synlig for det blotte øye, selv om folk med riktige kameraer kunne se det,” ifølge Robert Steenburgh, fungerende direktør for Office of Space Weather Forecasting ved National Oceanic and Atmospheric Administration.

De riktige kameraene i situasjonen, ifølge Space -rapporten, er kameraer som kan ta lange eksponeringsbilder. Hvis splurring på kraftige og dyre kameraer virkelig ikke er i bilene for deg, er det kameraer med lang eksponering som du kan bruke.

Ekspertfotografering viser lukkerstopp, stabilisert nattkamera, manuelt kamera DSLR, kamera med lang lukker, kamera + 2 og ProCamera som eksempler på kameraer med lang eksponering.

