Nordlys og varme bad -35 ° C, Norges hemmeligheter

NorgeDette er Nordisk land Spektakulært, dette fantastiske naturfenomenet er kjent som et av de beste stedene i verden for å observere nordlyset. Tilbyr dansende lys på nattehimmelen Unik himmelutsikt, etterlater publikum i ærefrykt for denne mystiske skjønnheten. Oppdag Norges hemmeligheter, hvor du ikke bare kan beundre nordlyset, men også slappe av i et varmt bad med utetemperaturer fra 38 til 40 °C, som kan falle til -35 °C, en variert og uforglemmelig opplevelse.

Himmelutsikt over nordlyset

De Nordlys, også kjent som «nordlyset», er et uvanlig naturfenomen som forekommer hovedsakelig i polarområdene. I Norge vil du få muligheten til å se denne paletten av lys nattehimmel, og skaper utbrudd av grønt, rosa og lilla som danser med ynde og eleganse. Det er en fantastisk luftfoto som etterlater besøkende i ærefrykt En symfoni av lys og farger.

Kunsten å jakte på nordlyset

der Aurora Hunt Frites En opplevelse i seg selv. I Norge er det mange måter å observere denne spektakulære begivenheten på. Gå til avsidesliggende og svakt opplyste områder for å oppleve mørk og klar himmel Ser på nordlyset. Du kan også bli med på spesielle turer ledet av eksperter som tar deg til de beste stedene for å se nordlyset. Det er et fantastisk og mystisk eventyr som lar deg lage Uforglemmelige minner.

Norske varme bad

Etter en kald vinternatt med å stirre på nordlyset, er det ingenting som et varmt bad for å varme opp og slappe av. Norge tilbyr en unik opplevelse: bading i naturlige varme kilder, hvor vannet varmes opp Geotermisk varme av jorden. Se for deg å suge i en badestamp med vulkansk vann som kan nå 40 grader, omgitt av et snølandskap og majestetiske fjell. Det er en mangfoldig og fortryllende opplevelse som kombinerer adrenalinet ved å jakte på nordlyset med gleden ved å slappe av. Hyggelig varmt vann.

Tromsøs varme kilder

Tromsø ligger i Nord-Norge og er et av de beste stedene å se nordlyset. Det er også et flott sted å nyte Naturlige varme kilder. Tromsø har mange avslappende steder hvor du kan ta en dukkert i det varme vannet mens du nyter det spektakulære landskapet rundt. Etter en dag med utforsking Naturlige vidundere i TromsøDu kan unne deg et øyeblikk med avslapning og velvære i de varme kildene, virkelig Ro i sinn og kropp.