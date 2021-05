Nordmannen kunngjør vilkårene for den planlagte kapitaløkningen på 720 millioner dollar

Det norske selskapet (DY, Oslo Gardermoen) har som mål å skaffe 6 milliarder kroner (720 millioner dollar) i ny kapital denne måneden som en del av planen om å avslutte konkursbeskyttelse i Irland og Norge 26. mai. Hvis det lykkes, forventes det å ha en kontantbeholdning på 7 milliarder norske kroner (840 millioner dollar), som det fremgår av en uttalelse 3. mai.

Kapitaløkningen består av:

Et permanent obligasjonstilbud som gir samlet avkastning på 1,875 milliarder kroner (225 millioner dollar);

En fortrinnsemisjon på NOK 395 millioner (USD 47 millioner), som tilbyr maksimalt 63 076 638 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 6,26 (USD 0,75);

En rettet emisjon av nye aksjer er begrenset til et beløp slik at den totale inntekten av kapitalforhøyelsen ikke kan overstige 6 milliarder kroner.

Selskapets aksjer handlet til rundt 55,20 NOK ($ 6,63) på Oslo Børs 4. mai, så prisen for de nye aksjene i fortrinnsemisjonen er en enorm rabatt.

Norwegian forventer som sagt at de samlede forpliktelsene etter fullføring av restruktureringen vil være rundt 16-18 milliarder kroner, hvorav 5,8-6 milliarder kroner (700-760 millioner dollar) er flyrelaterte gjeld.

Den oppsummerte at den hadde forhandlet fram og signert avtaler om å beholde fire eide og 44 leide fly fordi den omdirigerte flåten til et kortdistanse nettverk hovedsakelig i Norge, Nord-land og det kontinentale Europa, mens forhandlingene fortsatte om tre ekstra fly. Alle 51 fly vil være i drift på minst timeavtaler frem til slutten av første kvartal 2022.

Norwegian har allerede oppnådd denne flåtestørrelsen, og Avanserte ch-aviation-flåter Skjermenheter, inkludert tjueni B737-800, seksten B737-8, tre B787-8 og tre B787-9.

Flyselskapet sa i sin uttalelse at det hadde sikret seg støtte fra seks “kjerne” -investorer – kapitalforvaltningsarmene til de skandinaviske bankene Nordia og DNB. Geveran Trading, et investeringsmiddel eid av norskfødte kypriotiske skipsmilliardær John Fredriksen; Investeringsselskapene Sundt og Ludvig Lorentzen; Og det norske suverene fondet Folketrygdfondet. Den norske regjeringen hadde tidligere bekreftet at den ville delta i å øke kapitalen. Primærinvestorene lovet å tegne et totalt beløp på 2 855 millioner kroner (344 millioner dollar) i den private emisjonen.