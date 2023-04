Nordmennene slipper unna skatten og invaderer Sveits

Hvor ellers har jeg sett – I månedsvis har et stort antall nordmenn immigrert til Sveits på grunn av skatteøkninger i landet deres. Og det kommer ikke til å stoppe.

Av Julian Wicki (Tribune of Genève)

der Sveits-bølge (Hint: Swiss Wave) En historie fra nord som alvorlig undergraver ideen som er så utbredt på våre breddegrader at de rike ikke beveger seg under skatteøkninger. For Norge har faktisk sett milliardærer reise til Sveits i flere måneder. Det går ikke en dag uten at denne saken får nyheter her til lands.

Tidligere i uken gjentok internasjonal presse det igjen, men bildet var i hovedsak datert fra november i fjor. Den gang kunngjorde oljemagnaten Kjell Inge Røkke offentlig avgangen til Lugano, en av landets første formuer, og hevdet sin sentrale posisjon i sentrum av Europa. Men siden den gang har ikke erosjonen stoppet, og skatteadvokatene som gir råd til disse innvandrerne er legitime: Årsaken til flukten er fremfor alt økonomisk.

Sømløs flyt av avganger

Norges ledende daglige virksomhet,Dagens Naringsliv», Oppdateringer…