Se for deg selv som et selskap fra fremtiden. Du vet at folk var her, men hvordan hørtes de ut, hvordan uttrykte de følelser, hva var hobbyen deres? En idé Elair Management Teamp Oslo vil installere et Doomsday Music Gallery på Svalbard-skjærgården i Norge.

Svalbard Seed Bank og Arctic World Archive bevarer planter og kunst i nærheten av Nordpolen, lagrer Doomsday Music Vault og bevarer lydopptak i minst 1000 år. Beatles jobber for å bli inkludert i pakken, og inneholder alt mellom australsk urfolksmusikk og musikkfunksjonene.

Anlegget er bygget for å ødelegge atomangrep, elektromagnetiske pulser som kan ødelegge elektroniske enheter og mediefiler. Eliere planlegger også å legge til bekreftede medier i fremtiden, slik at forskere enkelt kan få tilgang til postene. I tillegg kan Svalbards eksterne beliggenhet oppmuntre til fysiske besøk til hvelvet.

Eliere har gått sammen med International Music Council, som har dannet en global gruppe internasjonale musikkentusiaster som vil komme fra publikum i fremtiden for å velge den “mest dyrebare og elskede” musikken fra mange land.

For å høre på musikk, tilgang til skaperne. Plass kan kjøpes for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å lagre varer på Svalbard. Lær mer om prosjektet World Music Vault Online.