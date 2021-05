Nordsjøen Wild Gate of Chrysostom tørket opp

Chrisor, et olje- og gasselskap, har boret en tørr brønn under utvinningstillatelse nr. 973 i Nordsjøen utenfor Norges kyst.

Studer bra 15 / 12-26, borte Iilder for å målrette muligheten Sleeper ligger 26 kilometer fra plattformplattformen, ni kilometer sør for Crawling Discovery i Nordsjøen og 240 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen er å demonstrere petroleum i reservoarbergartene fra den sene jura (Ula-formasjonen), og de sene trias-reservoarbergartene (Skakorak-formasjonen).

Oljedirektoratet sa tirsdag at “det ble oppdaget et sandstenslag godt 60 meter høyt i Ula-formasjonen. Det har god og god reservoarkvalitet. Dannelsen av Skagerak har ikke vært påtruffet.

Brønnen 15 / 12-26 ble boret til en vertikal dybde på 2 762 meter over havet og stoppet i bergartene fra den tidlige Bermia-tiden i Jackstein-gruppen. Vanndybden er 87 meter. Brønnen blir nå satt inn permanent og droppet.

Brønnen ble boret av COSLInnovator semi-nedsenkbar borerigg, som nå går vest for Bergen til Coast Center Base (CCB gotnes) for midlertidig innkvartering i verftet.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 973, og den andre brønnen boret av Chrysor som operatør i Norge. Som en påminnelse fungerte Chrysoris først godt i Norskehavet – Boret i februar og mars – Kunne ikke finne nok hydrokarboner til å garantere vekst og satt inn og droppet.