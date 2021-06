Transhosian Limited (NYSE: RIG) kunngjorde onsdag at de hadde vunnet 116 millioner dollar i norske kontrakter for to rigger som kunne senke det tøffe miljøet.

En av avtalene er å beskytte transhosiske foreldre for to brønner i en periode på rundt 200 dager, sa Transhosian i en skriftlig uttalelse sendt til Rixon via e-post. Selskapet har antydet at avtalen forventes å starte i februar 2022 og vil legge 60 millioner dollar til firmaets kontraktliste.

Å legge 56 millioner dollar til firmaets etterslipp ville være en nesten 200-dagers avtale for Transhosian Norg Rick, fortsatte Transhosian. Fire brønner, inkludert brønner med opsjoner for en avtale som vil bli lansert neste mars, sa byrået.

I følge Transhosians siste marine statusrapport 28. april 2021 hadde Transhosian Norg 7 297 000 dagkontrakter med Norges Equinor (NYSE: EQNR) per denne måneden. Rapporten slår også fast at Transhosian Parents har en kontrakt med MOL Norge (OTCMKTS: MGYOY) frem til desember i år.

Boreentreprenøren sa at Transhosian Norge og Transhosian Parents kunne operere på 1048 meter vann. Maksimal boredybde på henholdsvis 40.000 tirancociyan norj og tirancociyan Foreldre føtter (12192 meter) og 30.000 fot (9144 meter), ifølge selskapet.

De nye riggkontraktene ble tilbudt selskaper som ikke identifiserte tirancociyan.

