Norge 2024: Her er de 18 deltakerne i Melodi Grand Prix!

I dag kjenner vi endelig de 18 kandidatene til Melodi Grand Prix presentert av NRK under den offentlige pressekonferansen i Marenlyst sendt på NRK 1!

Alle sangene er allerede tilgjengelige YouTube-spillelisten vår.

Morsomt faktum:

Flere artister vender tilbake til MGP, inkludert to norske representanter på Eurovision: KEiiNO (MGP 2019-vinner og norske deltakere i Tel Aviv 2019), Vidar Villa (MGP 2018-finalist), Farida (MGP 2022-finalist) og Margaret Berger. (2013 MGP-vinner og norsk representant i Malmö i 2013) Bare ryktet om at KEiiNO deltar i MGP er sant, ryktene om Alessandra, Raleigh og Alexander Rybak på audition er falske.

Under semifinalen vil 3 artister kvalifisere seg til MGP-finalen. Vinneren av konkurransen avgjøres av en internasjonal jury bestående av fagfolk fra de utvalgte landene og allmennheten i Norge (40/60). Autotune spilles av igjen under testen.

Som en påminnelse går semifinalen i Melodi Grand Prix 2024 live 13., 20. og 27. januar i de to NRK-studioene i Oslos Marienlist-bydel og finalen avholdes 3. februar på Trondheim Spectrum i Trondheim. For andre år på rad. Programledere for testen er sanger og TV-programleder Marion Raun og TV-programleder Friedrich Solvang i NRK 1.

© Julia Marie Naklestad / NRK

Skrevet av: Petty 5. januar 2024.

