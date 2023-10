Norge 2024: Melodi Grand Prix-datoer

Leder for den norske delegasjonen og utøvende produsent av det norske landslaget under et møte med OGAE Norge Stikk Carlson erklært Datoer Melodi Grand Prix 2024.

5. januar: Presentasjon av 18 deltakere under det offentlige arrangementet

13. januar: Første semifinale

20. januar: Andre semifinale

27. januar: Tredje semifinale

3. februar: Finale

Konkurransen vil bestå av 18 sanger, eller 6 forslag per semifinale, med en svært variert blanding av musikalske stiler og unge og gamle artister.

Carlsen sier det vil være to programledere, hvis plasseringen av MGP fortsatt ikke blir avslørt, og lover oss en overraskende sammenkobling.

Endelig, Mathias CarlsonPensjonert vil bli overført som eksamensdirektør Mona Berndtsen. Han vant den skandinaviske utgaven Så du tror du kan danseHan var en danser Justin BieberHan var en av danserne til Madonna Han modererte showet under pausen til Eurovision 2019 i Tel Aviv Norske er dyktige (Norsk tilsvarende Frankrike har et utrolig talent)

Fotokreditt: NRK

Skrevet av: Petty 22. oktober 2023.

Jeg liker dette: jeg liker Laster inn …

Lignende artikler