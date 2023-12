Norge 2024: Melodi Grand Prix-verter annonsert

Vi kjenner nå navnene på programlederne for Melodi Grand Prix 2024: Marion Ravn og Fredrik Solvang!

Dette er deres første opplevelse som programverter.

Marion Rowan er sanger og TV-vert. I løpet av sin 18 år lange musikkarriere har hun gitt ut 6 album. Han er også medlem av dommerpanelet for showet. Mascorama (Norsk tilsvarende Maskesanger) Artisten sier det er noe av det viktigste du kan være med på, og synes det er veldig gøy. Han sier dette er noe han har drømt om siden barndommen. Med sin lange erfaring som skuespiller ønsker Marion å bruke det slik at deltakerne føler seg trygge på scenen og i kulissene.

Fredrik Solvang er politisk talkshow-vert Diskusjon På den dagen NRK 1 Siden 2018 har hun alltid elsket Melody Grand Prix. Fordi hele Norge deltar på den nasjonale audition for den største musikkkonkurransen i verden. For ham er Eurovision en idé om et prosjekt som konsoliderer freden han forsvarer. Da Friedrich brukte noen dager på å ta en avgjørelse og ble bedt om å presentere MGP, var han veldig annerledes enn det politiske programmet han presenterte. Tusenvis av tanker raste gjennom hodet hans, han måtte søke råd hos flere betrodde personer, og undret seg over konflikten mellom å være programleder for debattprogrammet og å gjennomføre eksamen foran tusenvis av mennesker. Til slutt bestemmer han seg for å ta utfordringen med å drive MGB, og tenker at det vil være positivt.

En påminnelse om at navnene på de deltakende artistene vil bli annonsert 5. januar, semifinalene vil bli avholdt 13., 20. og 27. januar og MGB-finalen avholdes 3. februar.

