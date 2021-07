Norge 9-10s Birmingham siste styrke til å åpne statsturnering på Marion Park | Nyheter, sport, jobber

Norge – Michigan Norge slo Birmingham 11-1 på fem omganger i åpningskampen for puljespillet i 9 og 10 år i Little League-statsturneringen. Eldste på Marion Park i Norge.

Som besøksgruppe via et myntkast, startet Norge et angrep på Bracket Field. Etter at tidsuret Sternhagen nådde bakken med en feil på Birmingham, tredoblet Colton Lord gjerdet i venstre hjørne 1-0.

Den norske fangeren London Debaker traff Lords tre ganger til høyre. Etter en Tristan-lasertur slo Jackson videre til Walker Fitzer, som slo Deb க்க rque for å gi Norge en 3-0 ledelse. Ved Hunter Longs flagg traff Laser en vill tonehøyde som ga Norge en 4-0 ledelse før Birmingham fikk sjansen til å slå.

“Vi fikk en vanskelig start, som virket som om vinden blåste fra barna våre.” Birminghams hovedtrener Nick Harris sa. “Vi har ikke kommet videre fra starten av, men Norge har spilt godt rundt hele spillet. Vi har en lys side og vi har fortsatt en sjanse i form av puljespill de neste to dagene.”

Norges Sternhagen traff siden på 12 plasser ved foten av første omgang.

“I dag er en av de kjente tingene. Vi fikk en rask start. Før vi visste ordet av det, ledet vi fire løp.” Det sa Norges hovedtrener Scott Sterngen. “Vår tonehøyde og vårt forsvar var sterke hele dagen.”

Midt i den tredje omgangen startet Norge Birmingham-pitcher Nate Beard på 50 baner, og Harris fjernet ham for å gjøre Beard tilgjengelig på søndag i henhold til Little League-spillereglene. Norge lastet basene på omgangen, noe som førte til at Left Fielder Brock buyout med en ut.

Wangingel fløy dypt inn i venstre felt, og den traff terrassen. Nummer 9-trefferen Dylan Eriksen la til en base-clearing-trippel og to løp til for å gi Norge en ledelse på 8-0.

“Nok en stor seier for Ericsson, han er den beste i midtfeltet og fikk to store fangster som nøkler.” Trener Sterngen sa. “Tristan Laser gjorde et flott spill på en hardt rammet linjekjøring til tredje etasje.”

Sternhagen ble droppet fra spillet på 35 plasser og ble erstattet av Tucker Buchanan i den nedre halvdelen av omgang nummer 3. Beard kjørte bare ett spill for Birmingham. Den tredje omgangen var Birminghams eneste angrepstrussel.

Norge la til to flere løp i den fjerde omgangen da de lastet basene da reservespillere Trenton Halvas og Jayton Rosen la stolthet til reservebankens gang hver. I fjerde omgang nådde Walker basen for andre gang via et poeng.

Norge tok et løp første halvdel av den femte omgangen for å endre stillingen til 11-1. Deebaker ankom banen, og tillot bare en seier, og lukket døren til Birmingham, som hadde reist 460 miles for å spille i turneringen.

Birmingham Birmingham Area spiller som deres største konkurrent med handelen i Little League. Harris bemerket at handel med puljespill i District 4 beseiret Birmingham, men Birmingham hoppet tilbake og vant distrikts tittelen.

“Jeg sa til barna i dag:” Husk hvordan vi kom tilbake for å vinne distriktet vårt etter å ha dukket opp å handle i et tidlig spill. Vi ville utvikle oss slik med to kamper igjen, “sa han. La Harris til.

De falt til Kingsford 8. juli, før de slo dem på påfølgende netter 15. og 16. juli for å fange distriktskrone, og spilte Norge i District 10.

“En flott laginnsats i dag, alle bidro,” Trener Sterngen sa.

Pool B-aksjon for begge lag fortsetter i dag da Norge møter South Portage klokka 11 i dag, og Birmingham møter Beach Little League klokken 16.

Søndag vil Norge møte kysten klokka 18.30, og Birmingham har igjen en plass på 16.00, vendt mot sør Bordeaux.

Bordene kan justeres i tilfelle regnforsinkelser.

Norge 4 0 4 2 1 – 11/7/0

Birmingham 0 0 1 0 0 – 1/4/1