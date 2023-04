Norge: Aksjemarkedsdrevne, statlige formuesfond gir enorm avkastning

Norwegian, verdens største suverene formuesfond, tjente 893 milliarder kroner (76,5 milliarder euro) i første kvartal, drevet av børsoppgang, sa den norske sentralbanken, som er ansvarlig for forvaltningen, fredag. Denne ytelsen, som representerer en avkastning på 5,9 %, gjør at fondet, en av de største investorene på planeten, kan slette halvparten av fjorårets enorme tap (151 milliarder euro). I slutten av mars nådde verdien svimlende 14,294 milliarder kroner (1,223 milliarder euro), eller nesten 2,6 millioner euro for hver av de 5,5 millioner nordmennene.

«Aksjeinvesteringer bidro sterkt til resultatene i kvartalet,» sa fondets nummer to, Trent Grande, i en uttalelse. «Oppgangen i aksjemarkedet var i stor grad drevet av teknologisektoren og ikke-essensielle varer som luksus,» la han til. Aksjeinvesteringer, som utgjør 70,1 % av porteføljen, ga en positiv avkastning på 7,4 % i første kvartal. Fondet har eierandeler i mer enn 9 200 selskaper over hele verden, med en eierandel tilsvarende 1,5 % av den totale markedsverdien.

Laster inn…



Les mer



Norge: Verdens største suverene formuesfond krever karbonnøytralitet innen 2050



Obligasjonsinvesteringene (27,3 % av eiendelene) steg 2,7 % i samme periode, mens investeringer i eiendom og unoterte fornybare energikilder, som representerte henholdsvis 2,4 % og 0,1 %, kom i minus på -1,0 %. og -3,8 %. Fondet, som skal øke Norges olje- og gassinntekter, skal finansiere fremtidige kostnader til den generøse velferdsstaten i Norden.

Les mer



Olje: Saudi-Arabias suverene formuesfond dobler sin eierandel i Saudi Aramco