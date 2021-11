Norge åpner igjen grensene mot Sverige

I håndteringen av epidemien sto Norge alene i Skandinavia med spesielt strenge restriksjoner. Siden januar har landets grenser vært helt stengt for ikke-borgere. Sjeldne personer med tillatelse til å komme inn på territoriet ble utsatt for en periode med isolasjon.

Etter at Oslo lempet på restriksjonene på sitt territorium, besluttet den 25. september å gjenåpne landets grenser for alle innbyggere i Schengen-området og for noen lavforurensende land. Imidlertid er mange grensekontrollposter langs svenskegrensen stengt.

6. oktober tok Norge det siste steget ved å åpne grensen i full lengde. De som ikke er vaksinert fra «røde» områder etter norske standarder må imidlertid forholde seg til en kontinuerlig 10-dagers isolasjon. Den dekker for tiden fire regioner: Scan, Stockholm, Vostra Cotland og Astercotland.

Disse nye reglene markerer et viktig øyeblikk for de to landene til å nyte tettere bånd. Epidemien forårsaket faktisk smertefulle splittelser blant et stort antall svensker og nordmenn.