Norge arbeider for å utvide tilgangen til pensjoner og forbedre garanterte pensjoner Nyheter

Den norske regjeringen har i dag lagt fram et forslag for parlamentet om å endre to sentrale aspekter av pensjonsloven – begge med det endelige målet om å øke nivået på privat pensjonsinntekt som folk mottar i pensjon.

Regjeringen kunngjorde at den hadde sendt et lovforslag til Sporting med tittelen “Prop.” 223L (2020–2021) ”Det er to lovforslag – den ene foreslår pensjoner” fra første krone ”i private næringspensjonsordninger, og den andre foreslår endringer i vilkårene for garanterte pensjonsprodukter.

Sistnevnte regning inkluderer ytelsesplaner (TP) og policyer for betaling fra slike planer, og inkluderer høyere avkastning, men mer risikable investeringsalternativer for gratis leverandører å konvertere disse produktene til pensjoner.

Begge endringene har vært under diskusjon i Norge i noen tid.

Finansminister John Dor Sunner sa: “Retten til alle ansatte i privat sektor til å trekke seg fra den første kronen er et viktig skritt mot et altomfattende arbeidsliv.”

Han sa at regjeringens forslag vil styrke unges rett, spesielt deltidsarbeidere, til lavlønnspensjon.

I en kommentar til lov om garanterte pensjonsprodukter sa Channer: “Endringene regjeringen nå foreslår vil være til fordel for forbrukerne med større frihet og fleksibilitet.”

For tiden er arbeidsgivere i Norge med begrensede bidragsplaner bare forpliktet til å begynne å spare for arbeidstakere med en årlig inntekt over den nasjonale forsikringssummen (rundt 100 000 kroner) av folketrygden (N1K100 000) eller ‘1G’), men den nye pensjonsplanen krever minimum 2% av en ansattes inntekt.

I lovforslaget vil deltidsarbeidere som inngår i pensjonsplaner fjerne det nåværende kravet om at de skal jobbe minst 20% av heltidsjobben.

Dette vil senke aldersgrensen for plandeltakelse fra 20 til 13 år, samme aldersgrense som gjelder i den norske folketrygden.

Alle disse endringene er satt til å tre i kraft 1. januar 2023, men regjeringen har sagt at siden de gjeldende reglene for 1G-relaterte unntak er valgfrie for arbeidsgivere, kan de som ønsker, begynne å endre planene sine umiddelbart.

“Det er ikke foreslått noen egne midlertidige regler, men regjeringen vil returnere til Stort med et estimat for å gi midlertidig kompensasjon til arbeidsgivere før endringene trer i kraft,” sa regjeringen i en uttalelse.

I Garanterte pensjoner foreslår regjeringen å tillate leverandører å gi rentegarantert kompensasjon hvis betalte forsikringstakere ønsker å konvertere ordinære betalingsretningslinjer til betalingsretningslinjer med investeringsalternativer.

Det foreslås også endringer for de med relativt lave pensjonsinntekter, for det første å utvide grensene for å redusere betalingsperioder for utbetalt pensjon, og for det andre legge til rette for overføring av små pensjoner i DP-planer til individuelle pensjonsplaner. Utbetalt pensjon ble utbetalt.

Departementet sa at inkluderingen i lov om garantert pensjon ville være det juridiske grunnlaget for forskrifter for å tillate større fleksibilitet i hvordan fortjeneste brukes til å generere fortjeneste på garanterte produkter.

