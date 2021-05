Norge avviser Russlands kommentarer om økende spenninger i den euro-arktiske regionen – EURACTIV.com

Undertegningen av den norsk-amerikanske hjelpesikkerhetssamarbeidsavtalen (SDCA) 16. april har fremkalt sterk kritikk fra Russlands utenriksdepartement og anklager Oslo for å “forverre spenningen i den euro-arktiske regionen og ødelegge forholdet mellom Russland og Norge”. R.

Oslo avviser påstander om økende spenninger, og sier at avtalen ikke betyr en endring i Norges grunnleggende politikk.

Sikkerhetssamarbeidsavtalen tillater USA å bygge fasiliteter på tre norske flyplasser og en marinebase og har ubegrenset tilgang til disse fasilitetene og områdene. Alle handlinger må fremdeles være i samsvar med gjeldende lover og respektere Norges suverenitet.

Moskva svarte raskt, med russisk talskvinne for utenriksdepartementet Maria Zakharova som sa til reportere 29. april at “dette er nok et bevis på at Oslo gradvis forlater sin selvpålagte politikk.” Ifølge ham “viser slike handlinger Oslos bevisste og destruktive vei for å forverre spenningen i den euro-arktiske regionen og ødelegge russisk-norske forhold.”

EN Overordnet betrakter I intervjuet søkte den norske forsvarsminister Frank Bakke-Jensen å dempe spenningene og sa at avtalen ikke var rettet mot å trappe opp spenningen med Russland, og at USA respekterer Norges politikk om ikke å tillate utenlandske militærbaser. Ifølge ham er dette ytterligere bevis på den økende internasjonale interessen for den arktiske regionen.

(Becca Wundinen | EURACTIV.com)