Norge beholdt ledelsen til tross for uavgjort

Av Emily Brehnd (iDalgo)

Etter 2/2 og to første seire mot Sverige og Serbia, fortsetter Norge å lede sitt løp i gruppe 4 i B-ligaen, og signerer en feil og en 0-0 målløs uavgjort, nok til å toppe gruppen. 7 poeng inkludert 1 lengre enn Serbia. I mellomtiden endte Serbias seier over Sverige i Solna kampen 0-1 takket være et enkelt mål fra Jovic (45 + 3). Beseiret ligger svenskene på tredjeplass i gruppen med 3 enheter.