Norge beordret å revidere sin arktiske utnyttelsesstrategi – EURACTIV.fr

når Et planetarisk-polart toppmøte Det ble avsluttet fredag ​​(10. november), med at president Emmanuel Macron uttrykte Frankrikes og 30 andre staters ønske om å slutte å utnytte polarområdene. I Europa er Norge spesielt målrettet.

På slutten 1. verdenstoppmøte Emmanuel Macron, dedikert til å beskytte kryosfæren, ønsket å minne om dens betydning. «Slutt enhver mulighet for å utnytte dyphavet» Når du presenterer «Paris bønn for polakker og isbreer» som inkluderte resultatene fra toppmøtet.

Etter vårt syn, leting og utnyttelse av gruvedrift og fossile ressurser.

30 stater signerte erklæringen, inkludert Frankrike, Tyskland, Spania, India og Antarktis ledende aktør, Chile. De spesielt involverte i Arktis er imidlertid savnet fra Norge. Likevel deltok dens statsminister, Jonas Karstor, i toppmøtets restaureringsseremoni.

Norske myndigheter har vært spesielt konfronterende siden medlemmer av Norges parlament i juni i fjor ga grønt lys til å lete etter mineralressurser rundt den 280 000 km2 store Svalbard-skjærgården.

Som svar ba rundt hundre medlemmer av Europaparlamentet torsdag (9. november) sine norske kolleger om å blokkere planen og fremfor alt å støtte et forbud mot offshore-utnytting.

Uractive France fikk vite at under toppmøtet sendte frivillige organisasjoner der også et brev til den norske statsministeren.

Nye og historiske kontroverser

«Landet er ikke stengt i denne saken»sa Elysee etter å ha forlatt toppen.

«Norge redefinerer sin strategi. Det er for tiden en stor debatt i landet og myndighetene vil ikke starte ny utnyttelse av dyphavsbunnen på arktisk nivå før det har minimal innvirkning på «miljøet».

derimot, «Dette betyr ikke at landet tør å nedlegge et forbud foreløpig».Fullførte tjenestene til presidenten.

Ikke-utnyttelse av polarområdene gjelder gruvedrift og hydrokarbonvirksomhet, men også fiske.

I denne saken har striden pågått i årevis mellom det skandinaviske landet og EU, mellom definisjonen av fiskekvoter og suvereniteten over utnyttelsen av områdene rundt Svalbard.

På miljønivå er problemene konsentrert, spesielt i Antarktis. Norge er den ledende krillfiskeren foran Kina, Japan, Sør-Korea, Chile og Ukraina.

Men bortsett fra at det lille krepsdyret er avgjørende for havets matbalanse, er utnyttelsen av det også en økonomisk dårskap, hevder frivillige organisasjoner.

Krill fiskes hovedsakelig for å mate oppdrettsfisk, forklarer Genevieve Ponce til Uractive France. Nå er utfordringen, ifølge generaldirektør for Europa Jacques Delors og tidligere direktør for WWF Europe «Demonstrere den økonomiske irrasjonaliteten ved utnyttelsen. Leiebåter, utstyre dem med uvanlige tekniske midler osv. : Fra et kostnad-nytte-synspunkt er det mindre interessant enn å lage et insektbasert kosthold tilpasset det klassiske kostholdet til oppdrettsfisk som laks..

Dobbeltsnakk

Generelt sett «Fra forskere som deltok på toppmøtet, var det en sterk etterspørsel etter en nytte-risiko-tilnærming til kostnadene ved nedbrytning av kryosfæren»Pascal Lamy, visepresident for Jacques Delors Institute for Europe, tidligere generaldirektør for WTO (2005-2013) og tidligere europeisk handelskommissær (1999-2004) forklarer.

Norge er ikke blind. Den deltar også i flere initiativer til støtte for bevaring av polare områder. Men for fru Ponce er det A «Dobbelt snakk». Henger EU etter i denne forbindelse?

Situasjonen er faktisk vanskelig for regional organisering. Til tross for støtten for å avslutte hydrokarbonutvinningen, har gassbehovet blitt fornyet av et kraftig kutt i russisk import.

Så hun vendte seg videre til sin norske partner. Presidenten for EU-kommisjonen, Ursula van der Leyen, kunngjorde til og med at hun var under Nordsjø-toppmøtet i april. «Jeg er spesielt glad for at Norge vil opprettholde sin høye gassforsyning i årene som kommer.».

En dobbel sjang som bekymrer miljøvernere.

«Vi vet at den norske regjeringen prøver å bruke EU til å rettferdiggjøre bygging av ny olje- og gassinfrastruktur, spesielt i Arktis.»Gina Kilver, president i Unge Norges venner, reagerte.

På fiskerisiden kommer en fjerdedel av importen fra norsk fiskeri og EU absorberer den 75 % av eksporten.

I møte med disse funnene, «Politisk oversettelse av ledelsen av et planet-polart toppmøte om beskyttelse av kryosfæren på COP28 i Dubai er den mest presserende prioriteringen»Vi bestemmer oss for frivillige organisasjoner Anbefalinger gjort oppmerksom på toppmøtets interessenter.