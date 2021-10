Norge beslaglegger 100 antikviteter i Irak

Norsk politi kunngjorde fredag ​​at de hadde beslaglagt nesten 100 mesopotamiske gjenstander som Irak hevdet fra en samler.

“Denne fangsten gjelder kileskriftstabletter (verdens eldste skrift, forfatternotat) og andre arkeologiske gjenstander fra dagens Irak og Mesopotamia … ansett som viktige for verdens historiske og kulturelle arv.“Sa politiet i en uttalelse.

Gjenstander ble beslaglagt ved et søk i et samlerhjem i Sørøst -Norge. De krevde retur til det norske kulturdepartementet fra irakiske myndigheter.

Ekspertise

“Returprosedyren er startet, men det må først utføres en ekspertise for å fastslå opprinnelsen og ektheten til disse elementene, og irakiske myndigheter må dokumentere forespørselen deres.“, Sa advokat Maria Pache til Doll AFP.

Samleren nektet den irakiske forespørselen og sa at han ikke var mistenkt og ikke hadde blitt arrestert.

Irak, tråkket av sumerere, assyrere og babylonere, er et yndet land for smuglere. I følge irakiske regjeringskilder har væpnede grupper, hvorav noen er nær Iran, stor innflytelse i et land som drives av kidnapping av kriminelle nettverk. Da den okkuperte det meste av irakisk territorium mellom 2014 og 2017, plyndret Islamsk Stat-gruppe dusinvis av pre-islamske skatter med bulldozere, hakker eller sprengstoff, men smuglet dem også for å finansiere seg selv.