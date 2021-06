Norge betaler Gabon for å beskytte miljøet, så det | Se

Gabon mottok sin første betaling denne uken som en del av en avtale på 150 millioner dollar med Norge for å redusere avskoging og beskytte regnskogen.

Dette er gode nyheter: utviklingsland trenger økonomiske insentiver for å reformere forholdet til tropiske skoger. Men det kan også være en rød sild – og kan få farlige konsekvenser.

Regnskog er et av de siste forsvarene i krigen mot klimaendringer, og fungerer som viktige karbonvann og bevarere av biologisk mangfold. Men de er også viktige kilder til økonomisk inntekt for utviklingsland.

I Gabon er skogbrukssektoren for eksempel den nest største inntektskilden i landet.

Denne avgiften vil for første gang i Afrika blokkere poster, men det skal mer enn økonomiske innrømmelser for å redde verdens døende skoger. Økonomiske insentiver må knyttes til politisk og sosial vilje for å sikre at denne politikken følges.

Det er viktigere at land som investerer i disse prosjektene ikke kan bruke disse betalingene til å dekke over sin egen skadelige miljøpraksis.

Norge er den største gass- og oljeprodusenten i Vest-Europa, og står for tiden overfor kritikk for økt boring i Arktis, som opplever rekordvarme og rask ozonnedbrenning.

Derfor er karbon en del av grunnen til at Norge får betalt for å beskytte karbonvasken, så det er ikke et sprang å anta at Norge kan ødelegge sitt eget.

Vi trenger innovative løsninger. Inkludert utviklingsland og de med økonomiske insentiver.

Men det er ikke obligatorisk for utviklingsland å bruke det som et offer for aktiviteter i rike land, spesielt hvis disse aktivitetene ikke bare er mer lønnsomme, men også skadelige.

Mohammed Makasi er medlem av parlamentet for det økonomiske samfunnet i vestafrikanske stater (ECOWAS) og medlem av nasjonalforsamlingen i Gambia. Han er administrerende direktør for Magsaysay Foundation for Related Easy Adult Literacy.