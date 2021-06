Den siste uken, Gabon skrev historie Var det første afrikanske landet som betalte for å beskytte regnskogen. Med 90% av skogsdekket spiller Gabons tropiske regnskoger en viktig rolle i regionen og utover. For å oppsummere det, absorberes de årlige karbonutslippene av tropiske regnskoger i Afrika, hvorav 12% er i karbon Tredobler britiske karbonutslipp.

FN Den første var betalingen på 17 millioner dollar av de 150 millioner dollar som den norske regjeringen planla under programmet Central African Forest Initiative (CAFI). Startgebyret indekseres ofte fordi det bare er 0,1% av Gabons BNP.

Denne avgiften åpner for interessante diskusjoner om refleksjon og skalering av slike initiativer. Det økonomiske presset som andre utviklingsland møter med omfattende avskoging, står i sterk kontrast til Gabon, et av kontinentets rikeste land. Landets betydelige oljeeksport, rikelig med naturlige ressurser og dets lille befolkning skiller det ut fra mange afrikanske land. Til tross for betydelig inntektsulikhet i landet, har Gabons BNP per innbygger er omtrent 8.000.000, Den fjerde høyeste på kontinentet.

Stasjonen for rene drivstoff rundt om i verden, selv om det er en beundringsverdig faktor, er full av motsetninger. Afrika er kontinentet Lavt bidrag For klimagassutslipp, men mer sårbar for innvirkningen av klimaendringer. Mange land i regionen er i forkant av å omfavne ren energi. I Kenya kommer for eksempel 95% av landets energi fra fornybar energi i løpet av helgen. For de fleste land betyr deres lave elektrifiseringshastigheter at fossile brensler vil spille en nøkkelrolle i deres utviklingsveier.

Mens Gabon-programmet lykkes når det gjelder sikkerhetsinnsats, spiller også Gabon Nye innovative økonomiske modeller For å redde skog gjenspeiles ikke dette lett i andre land. I henhold til CAFI-ordningen må alle investeringer gjøres på forhånd og deretter betales. Dette er ikke et levedyktig alternativ for de fleste fattige land, og dette initiativet er en av mange ting verden trenger å utforske.

