Norge blant landene med lavest kvinneandel i profesjonsstudier

Norge er et av OECD, eller Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling, land med lavest andel kvinner som studerer yrkesfag på videregående nivå. Dette er ifølge Oversikt fra OECD om utdanning for 2021.

Karriere er de som bruker opplærte praktiske ferdigheter knyttet til brede områder, inkludert virksomhet, ingeniørfag, IT eller helse og sosial omsorg. Eksempler på slike yrker inkluderer rørleggerarbeid, frisør og catering.

Totalt representerer kvinner mindre enn 40 prosent av studentene på yrkesfaglige kurs, dette er mer enn fem prosent under gjennomsnittet i OECD.

Blant Norges nordiske naboer har Finland den høyeste andelen, 51 prosent, av kvinnene som studerer yrkesfag, fulgt av Danmark, 43 prosent, og Sverige, 41 prosent.

Avhengig av tema kan imidlertid kjønnsforskjellene variere enormt. For eksempel utgjør kvinner bare 8 prosent av de som studerer elektroteknikk. Dette er omtrent halvparten av OCED -gjennomsnittet.

Rapporten indikerte at kjønnsforskjeller i profesjonelle programmer kan tilskrives tradisjonelle oppfatninger av kjønnsroller.

For eksempel utgjorde kvinner det overveldende flertallet, 83 prosent, som studerte samfunnsvitenskap og helserelaterte fag.

– Kjønnsgapet er like slående for studenter i helse- og sosialfag. I Norge var opptil 83% av studentene kvinner i 2019 ”. Norges statistikk sa om rapporten.

En annen årsak til den mulige forskjellen er at yrker som tradisjonelt er knyttet til menn, for eksempel snekring eller rørleggerarbeid, blir undervist på videregående skole, mens jobber som sykepleie blir undervist i høyere utdanning.

“I Norge undervises yrkesopplæring dominert av mange menn på videregående nivå, mens utdanning dominert av kvinner, som i helsevesenet, hovedsakelig er på universitets- og universitetsnivå,” sa SSB om OECD. rapportere.

LES OGSÅ: Levekostnader: Hva bruker arbeidstakere i Norge lønningene sine på?

Når det gjelder mer generell utdanning, utgjorde kvinner flertallet av de som ble uteksaminert fra videregående opplæring, og 57% av alle nyutdannede var kvinner.