Norge bøter Meta $98 500 om dagen — Siècle Digital

Norges datatilsyn, Datatilsynet, vil bøtelegge Meta 98 ​​500 dollar om dagen fra og med 14. august. Den sosiale mediegiganten har blitt anklaget for ulovlig praksis for å målrette annonsene sine.

Mettas ansvar ble ikke ivaretatt tilstrekkelig av Norge

For flere uker siden kritiserte byrået Meta for å beskrive brukernes nettadferd, deres plassering og publisert innhold til fordel for annonsesporingen. Praksisen, kjent som adferdsreklame, er forbudt i det skandinaviske landet. Datatilsynet advarte da selskapet: Hvis problemet ikke er fikset innen 4. august, vil det bli sanksjonert økonomisk.

2. august slo Meta på samtykkekortet, og kunngjorde at det ville opprette et skjema for europeiske brukere for å se målrettede annonser og bestemme om appene deres skulle bruke dataene deres. Dette engasjementet er utilstrekkelig, mener norsk regulator.

» Ifølge Meta vil det ta dem måneder å implementere dette trekket, før heller enn senere… og vi vet ikke hvordan godkjenningsprosessen vil se ut. I mellomtiden blir folks rettigheter krenket hver dag «, fordømte Tobias Judin, leder for Datatilsynets internasjonale avdeling.

Straffer som kan øke

Som et resultat vil selskapet motta en daglig bot på 1 million kroner (98 500 dollar) fra og med mandag 14. august. Autorisasjonen er gyldig til 3. november, og byrået kan beslutte å gjøre den permanent ved å henvise sin avgjørelse til European Data Protection Board. Sistnevnte har myndighet over alle europeiske CNILer, med mulighet til å godkjenne handlingen dersom den er enig med norsk reguleringsmyndighet.

Meta sier på sin side at de har oppfylt de regulatoriske kravene som kreves i Europa. I januar 2023 bøtelagt Irish Data Protection Authority (DPC), som handlet på vegne av EU, selskapet med opptil €390 millioner for lignende fakta. Så ga hun tre måneder på seg til å overholde det gamle kontinentets lov.

Andre europeiske land kan ta Norges standpunkt mot Mark Zuckerbergs selskap som eksempel.