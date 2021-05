Norge bringer engler – Onurope

Sekvens av Kypros ‘ Diablo I Norge Fallen engel Smart tenking. Men kan Dix fortsatt stå alene for Eurovision-forestillinger etter det?

I nedtellingen min har jeg allerede skrevet at han starter fra en feil sammenlignet med sin deltakelse i MGP, hvor han var en veldig populær lokal artist. Nylig utgitt Annonsevideo Han forteller historien sin godt, men disse tre minuttene trenger bare å selge den til de som kan stemme på ham uten den, og hvis den ekko MGP-forestillingen, slår den meg ikke. La oss se hva han fikk.

Ikke mye endring fra den norske finalen. Dix er fortsatt utsmykket med gigantiske hvite eventyrvinger og en enda lengre pels, som ser ut til å gå nesten bak toget i en kongelig brudedress. Under antrekket er det et blingnivå på opptil 11, og det ser ut til at dette kan gjøres av Swarovski, som er festet til diamanten.

6 til 4 demoner danser vekk fra ham for å møte Eurovision-regler for iscenesettelse, men tapet reduserer ikke den samlede effekten. Tørr snø og pyro gir skudd til den endelige flyten. Norge ser ut til å ha en litt annen ordning for finalen, for å være ærlig, det er ikke et spor om en spesiell tung syklus for meg.

Den vil finne publikum, men jeg er ikke en av dem. Han synger godt og vil definitivt være minneverdig. Det er teknisk ingenting i denne forestillingen, så jeg kan ikke referere til dette på noen objektiv måte, men subjektivt er jeg redd, han er fortsatt latterlig. Jeg tviler på at scenene hans vil bli sett på neste dags mediefunksjoner, som er en måte å stå alene, men det er ikke alltid av de rette grunnene.

Montyx

Bildekreditt: N.R.K., EBU / Tomas Haynes.