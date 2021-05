Norge bruker 50 milliarder dollar på oljeformue for utvinning

Norge stoler mer enn noensinne på sitt statlige velstandsfond på 1,3 billioner dollar, ettersom det øker landets utgifter uten å vende tilbake til obligasjonsmarkedene for å gi økonomisk lindring fra epidemien.

Regjeringen sa tirsdag at den hadde økt sitt strukturelle underskudd uten olje til 403 milliarder kroner, eller nesten 50 milliarder dollar, innen 2021 sammenlignet med 369 milliarder kroner i fjor. Uttak, en andel av verdens største formuefond, når 3,7%, sammenlignet med sentralbankens estimat på 3,3%.

“I utgangspunktet viser det at regjeringen ser et stort behov for økonomisk støtte gjennom hele året,” sa Handelspangen-analytiker Marius Gonsholt Howe i et kundenotat.

Formuefondet, bygget på Norges oljeinntekter fra Nordsjøen, har beskyttet den rike nordiske økonomien mot de verste epidemiene. Intensiteten i regjeringens uttak av disse midlene begynte å oppløse eiendelene til den gigantiske investoren i fjor, og markerte et historisk øyeblikk for Norge. Siden den gang har disse fondene oppnådd rekordavkastning etter hvert som markedene setter seg tilbake.

Hva Bloomberg-økonomien sier … “Norges økonomiske makt har gitt rask og tilstrekkelig støtte under epidemier, noe som vil redusere den økonomiske virkningen av viruset. Utfordringen nå er å opprettholde en innsats for å få økonomien tilbake i arbeid.” – Johanna Jensen, nordisk økonom

Departementet sa at BNP på fastlandet, som tilpasser seg Norges olje- og marineindustri, forventes å vokse med 3,7% i år etter en 2,5% sammentrekning i 2020.

Etter hvert som smittefrekvensen fortsetter å falle og norsk økonomi åpnes igjen, har mye av vaksinasjonsarbeidet blitt hemmet av et forbud. AstraZeneca plc fra immuniseringsprogrammet. Et regjeringsoppnevnt ekspertpanel har også rådet landet til å droppe Johnson & Johnson-vaksinen.

Forskere, inkludert Nordia, sier imidlertid at eksport av andre vaksiner forventes å forlate Norge med nok forsyninger til å sikre at alle voksne har minst ett skudd innen utgangen av juli.