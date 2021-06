Norge bygger verdens første elektriske nullutslipp hurtigferge

Hurtigbåten drives av strøm lagret helt i batterier (bilder: Columbus / NCE Maritime Cleantech) Lagt ut 10. juni 2021 15:52

Byggingen har startet på en helelektrisk passasjerbåt i Norge, kjent som verdens første type. Skipet, som skal tas i bruk våren 2022, er det første av tre som er en del av en plan for å utvikle nye modulære systemer for design og produksjon av hurtigbåter uten utslipp. De tre første båtene vil bli operert som demonstrasjonsmodeller, som vil bekrefte prosjektets mål om å redusere investeringskostnader og leveringstid for bærekraftig sjøfart.

Med en kapasitet på rundt 150 passasjerer vil Kattamaran-skipet være ca 100 fot langt og ha en bjelke på 30 fot. Navngitt Metstrom (Norge med strøm) Båten har to elektriske motorer og et 1,5 MW batteri som kan lade over 2 MW. Dette fartøyet er designet for en servicehastighet på 23 knop.

Kalt Tram Project, ble det startet av NCE Maritime Kleintec, en industriell klyngeorganisasjon, og koordineres av Columbus, en uavhengig driftsserviceavdeling for Rockland County Council i Norge.

I følge prosjektarrangørene er det verdens første fullelektriske og nullutslipps hurtigbåt, klassifisert i henhold til International Safety Protocol (HSC Code) for høyhastighets håndverk. Som et demonstrasjonsskip for trikkeprosjektet vil det lansere en testpassasjer-tjeneste mellom den norske byen Stavanger og omkringliggende samfunn og øyer våren 2022 for å verifisere prosjektinnovasjoner.

Prosjektets omfang fra trikken inkluderer utvikling av ytterligere to skip, ett for passasjeroperasjoner på Themsen i London og det andre for å delta i indre vannveier i Belgia.

Heck Auckland, administrerende direktør i NCE Maritime Clintech, understreket at elektriske høyhastighetsskip er best egnet for urbane områder rundt om i verden. “Regulert produksjon er en veldig viktig faktor fordi den forbedrer attraktiviteten til slike fartøy når det gjelder kostnader og spor.

Prosjektpartnere sa at de jobbet for å forbedre designet Metstrom Og Hull hydrodynamisk ytelse. Både skroget og overbygningen skal bygges i aluminium, noe som vil redusere skipets vekt og energiforbruk.

Den brukte også enkel design og produksjon av trikkeskip, og tegnet Franhofer IEM-erfaringer innen modulær produksjonsteknikk fra bil- og luftfartsindustrien. Prosjektet har som mål å redusere produksjonskostnadene med 25 prosent og konstruksjonstiden for elektriske hurtigbåter med 70 prosent ved hjelp av avansert modulering.

I følge Columbus prosjektleder Michael Dahle refererer bruken av begrensning til et internt problem når designkonseptet tillater eksterne typer. Den modulære strukturen gjør det mulig å integrere individuelle moduler slik at påfølgende skip kan modifiseres for å passe spesifikke kundebehov. Gjenbruk av moduler gir raskere vekst og produksjon. “Økt automatisering, effektiv bruk av materialer, kortere byggetid og lavere arbeidskostnader gjenspeiler et nytt kapittel innen skipsbygging, samtidig som alle interessenters konkurranseevne øker,” sa Doll.

Trikkeprosjektet startet i 2018 og har mottatt 11. 11,7 millioner (omtrent millioner 14 millioner) i finansiering fra EU Horizon 2020 forskning og innovasjon. Prosjektet mottok også midler til oppsøkende aktiviteter fra Norges forskningsråd.